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«Рольф» расширит дилерскую сеть в 11 регионах и откроет маркетплейс

Компания стремится увеличить капитализацию в преддверии очередной попытки выхода на биржу
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Автодилер «Рольф» представил 8 октября свою новую стратегию развития до 2030 г. Упор в ней сделан на диверсификацию бизнеса за счет расширения присутствия в регионах и открытия автомобильного маркетплейса, следует из презентации компании.

Сейчас бизнес «Рольфа» в основном сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге – всего у компании 20 дилерских центров на 78 шоурумов в этих городах. В качестве целевых локаций для расширения продаж компания в презентации к стратегии указывает Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Саратов, Самару, Екатеринбург, Уфу, Челябинск, Пермь, Казань и Тюмень.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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