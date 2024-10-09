«Рольф» расширит дилерскую сеть в 11 регионах и откроет маркетплейс

Сейчас бизнес «Рольфа» в основном сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге – всего у компании 20 дилерских центров на 78 шоурумов в этих городах. В качестве целевых локаций для расширения продаж компания в презентации к стратегии указывает Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Саратов, Самару, Екатеринбург, Уфу, Челябинск, Пермь, Казань и Тюмень.