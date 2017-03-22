«Будем расширять модельный ряд»

«Даймлер Камаз рус» собирается увеличивать число моделей грузовиков, выпускаемых в России, – как Mercedes-Benz, так и Fuso. Российский рынок восстановится к 2020 г., прогнозирует Хайко Шульце

Компания «Даймлер Камаз рус» («ДК рус», паритетное СП российского «Камаза» и немецкого Daimler) благодаря возобновившемуся росту на российском рынке коммерческой техники и мерам господдержки смогла по итогам 2016 г. увеличить продажи грузовиков марок Mercedes-Benz и Fuso, а также автобусов на 40% до 3366. Выручка выросла на 34%, операционная прибыль – на 61% (абсолютные данные компания не раскрывает). Гендиректор «ДК рус» Хайко Шульце настроен оптимистично и в отношении 2017 г., прогнозируя продолжение роста рынка и собственных продаж компании. В перспективе совместное предприятие планирует увеличивать уровень локализации, расширять выпускаемый модельный ряд грузовиков и наращивать поставки автобусов, которые компания со временем тоже хотела бы выпускать в России, рассказал Шульце в интервью «Ведомостям».

– В 2016 г. регистрации новых грузовых автомобилей Mercedes-Benz выросли, так же как и рынок в целом, на 4%, по данным «Автостата». В январе 2017 г. количество ваших зарегистрированных грузовиков почти удвоилось, а рынок вырос на четверть. С чем это связано? У покупателей появились деньги на дорогие грузовики?

– В 2016 г. действительно вырос спрос на грузовики, особенно в последнюю четверть года. Мы рады, что в общих продажах европейской большой семерки мы заняли 19,7%. Ключевые клиенты на рынке выбрали Mercedes-Benz, и для нас это большой успех.

– А кто генерирует основной спрос на вашу технику в России?

– Это компании, включая транспортные, у которых в парке больше 50 грузовиков. Почему они выбрали нашу продукцию? Этим клиентам, естественно, нужны грузовики, которые экономичны в использовании, которым можно доверять. Это два пункта, где мы можем говорить о силе бренда. Мы надеемся, что благодаря этому компании и выбрали наши грузовики.

– Mercedes-Benz – глобальный бренд. Структура рынка в России и на развитых рынках, например в Германии, сильно отличается?

– Мы наблюдаем в России процесс концентрации рынка. Такая же тенденция и в Европе.