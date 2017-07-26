Автомобильная промышленность

Тестирование китайского электробуса Yutong начали в Москве

Через три года Москва планирует отказаться от автобусов на моторном топливе
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