Тестирование китайского электробуса Yutong начали в Москве
Через три года Москва планирует отказаться от автобусов на моторном топливе
26 июля в Москве начали тестировать китайский электробус Yutong
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Маршрут автобуса проходил от метро «Фили» до метро «Китай-город»
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица планирует прекратить использовать автобусы на моторном топливе
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«Через три года Москва откажется от автобусов на моторном топливе: будем закупать исключительно электробусы. Экология города сильно выиграет», – написал Мэр Москвы в Twitter
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Собянин также добавил, что город готовится осенью провести конкурс на закупку электробусов и ждет достойных разработок
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Электробус производства китайской компании Yuotong оснащен электрическим двигателям и аккумуляторами повышенной емкости
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Максимальная скорость движения - 69 км в час
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Электробус Yutong вмещает до 73 пассажиров и оборудован 36 сидениями
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Автобус курсировал в Москве без пассажиров
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Заявленный запас хода - до 200 км
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Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт
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Как отметил представитель компании Евгений Цзэн, суровая русская зима, жаркое лето и влажная весна модели не страшны
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Правительство выделило на развитие наземного электротранспорта субсидии на сумму 900 млн руб.
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В России также разработан ряд собственных моделей электробусов. Например, крупнейшие производители сертифицировали и проводят опытную эксплуатацию автобусов с электрическим двигателем. Об этом написал Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook
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