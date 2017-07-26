Тестирование китайского электробуса Yutong начали в Москве

Максим Стулов / Ведомости

В России также разработан ряд собственных моделей электробусов. Например, крупнейшие производители сертифицировали и проводят опытную эксплуатацию автобусов с электрическим двигателем. Об этом написал Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook

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