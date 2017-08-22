Porsche испытывает новый Cayenne

Porsche

Программа испытаний включает эксплуатационные тесты на надежность в условиях реальных нагрузок на дороге и бездорожье на испытательном полигоне Porsche в центре исследований и разработок в Вайссахе. Затем прототипы проходят тесты по всему миру



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