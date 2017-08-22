Porsche испытывает новый Cayenne
Премьера третьего поколения самой массовой модели марки пройдет в конце августа
Porsche объявила, что представит новый кроссовер Cayenne 29 августа 2017 г. Конструкция автомобиля с внутризаводским обозначением E3 полностью новая, включая привод, ходовую часть, концепцию индикации и управления, сказала компания, не указав платформу новинки. Предположительно модель сконструирована на модернизированной платформе концерна Volkswagen с продольным расположением силового агрегата MLB, вместе с Audi Q8, Bentley Bentayga и перспективным Lamborghini Urus
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Программа испытаний включает эксплуатационные тесты на надежность в условиях реальных нагрузок на дороге и бездорожье на испытательном полигоне Porsche в центре исследований и разработок в Вайссахе. Затем прототипы проходят тесты по всему миру
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Материалы, сенсоры и электроника должны доказать свое качество и долговечность в разных климатических зонах – при температурах до плюс 50 градусов Цельсия в дюнах Дубая (ОАЭ) и на пыльных склонах Долины Смерти (США)...
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... и до минус 45 градусов Цельсия на льду и снегу на Аляске
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Новый Cayenne побывал на испытательных треках в Швеции и Финляндии
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На испытаниях моделируются очень жесткие условия эксплуатации, которые в реальной жизни с реальным владельцем автомобиля практически исключены
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В повседневных условиях движения автомобили на испытьаниях в течение нескольких месяцев проходят до 240 000 км по городу, загородным шоссе и автомагистралям
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Для моделирования экстремальных нагрузок прототипы нового Cayenne проходят тесты по всему миру
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В программу испытаний входят мегаполисы Китая, дороги Испании, ЮАР, Японии и Новой Зеландии
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При температурах от минус 45 и до плюс 50 градусов прототипы и предсерийные автомобили прошли в общей сложности около 4,4 млн тестовых километров
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Создатели новой машины старались расширить диапазон между спортивностью и комфортом
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