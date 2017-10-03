Как выглядит электромопед UJet
Предправления «Роснано» Анатолий Чубайс объявил о начале производства новосибирской OCSiAl мопеда за $8500
По словам Анатолия Чубайса, UJET «так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов».
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Цена в Европе - до 8500 евро.
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В сложенном виде колеса фиксируются магнитным замком
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Электромотор мощностью 4 КВт находится в ободе бесспицевого колеса
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Существуют два варианта UJET - с большой (на 150 км хода) и малой (на 70 км) батареей. О высоком весовом совершенстве конструкции говорит то, что батарея - это больше трети веса электромопеда (43 кг).
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Управление мопедом - со смартфона
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Транспортное средство снабжено полным набором беспроводных интерфейсов, включая GSM
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Аккумулятор интегрирован в сиденье
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В перспективе в конструкции аккумулятора будут использоваться углеродные нанотрубки
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Необычный облик электромопеда обусловлен экзотическими инженерными решениями - бесвтулочные колеса, особый конструкционный пластик, торсионная подвеска и многое другое
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Модель доступна в белом цвете
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