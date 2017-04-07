Hyudai и Kia отзовут 1,4 млн автомобилей в США и Южной Корее из-за проблем с двигателями

Южнокорейские автоконцерны Hyundai и Kia собираются отозвать более 1,4 млн автомобилей в США из-за дефекта двигателей, передает Yonhap.

Компании уже направили соответствующий план в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

В США планируется отозвать 1,3 млн автомобилей, в Южной Корее - около 170 000 машин. Речь идет о таких моделях, как Sonata и Santa Fe (Hyundai), а также Kia Optima, Sorento и Sportage.