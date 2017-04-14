«Камаз» опубликовал годовой отчет по МСФО

В 2016 г. чистая прибыль «Камаза» по МСФО составила 656 млн руб. против убытка в 2,383 млрд руб. годом ранее. Это следует из отчета на сайте автопроизводителя. В начале февраля корпоративное издание «Камаза» опубликовало неаудированные данные за прошлый год, из них следовало, что годовая чистая прибыль компании составила 339 млн руб., а выручка - 127,2 млрд руб. Отчет по МСФО «Камаз» обещал обнародовать в мае.

Консолидированная выручка организаций ПАО «Камаз» выросла на 37% до 133,54 млрд руб. Продажи выросли на 16% до 34 432 грузовых автомобилей. На российском рынке грузовиков с массой выше 14 т доля компании выросла с 51% в 2015 г. до 56%.

Рост продаж в отчете объясняется выводом на рынок машин нового поколения, гибкой ценовой политикой и эффективным использованием инструментов клиентского финансирования.

Показатель EBITDA за 2016 г. составил 6154 млн руб. (в 2015 г. – 2512 млн руб.). Рентабельность по EBITDA выросла до 4,6% (2,6% годом ранее). Рост выручки и эффективное управление затратами обеспечили положительный операционный денежный поток в сумме 5853 млн руб. (2015 г. – 43 млн руб.), говорится в отчете.