В Москве появятся 19 новых диагональных пешеходных переходов

Этим летом в Москве появятся новые диагональные пешеходные переходы. Всего их будет 19, в центре столицы появятся пять таких переходов. «Новая разметка позволит пешеходам экономить время, переходить дорогу наискосок и не стоять на светофоре дважды», – говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

«Светофоры будут настроены так, чтобы новая разметка не привела к затруднениям в движении автомобилей. Мы очень осознанно подходили к выбору улиц для диагональных перекрестков, выбирали именно те, на которых уже сейчас зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях, таким образом, дополнительных задержек по времени для водителей не предвидится», — пояснили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).