Минпромторг прогнозирует рост продаж автомобилей в России на 3% в 2017 году

Минпромторг прогнозирует рост продаж автомобилей в России на 3% в этом году, заявил руководитель ведомства Денис Мантуров.

Министр также сообщил, что в этом году будет выпущено 40 000.

Согласно прогнозу PwC, в 2017 г. продажи новых легковых автомобилей (без учета LCV) в России могут вырасти на 7% и достигнуть 1,4 млн штук.

Также эксперты PwC в 2017 г. ожидают роста общего объема продаж грузовых автомобилей в России на 5%, до 56 000 штук (в 2016 г. - рост на 4%, до 53 300). Рынок автобусов в России в 2017 г. может вырасти на 8%, достигнув показателя 11 200 единиц (в 2016 г. - повышение на 15,4% до 10 400).