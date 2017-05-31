Пополнение парковочного счета в Москве не работает по sms и через приложение

Пополнение счета для оплаты парковок в Москве через приложение «Парковки Москвы» и по sms недоступно в среду 31 мая из-за технических работ, сообщил сайт московской мэрии.

«Столичные автомобилисты временно не могут пополнить парковочный счет через мобильное приложение "Парковки Москвы", а также с помощью сотового телефона. Как сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", это связано с техническими работами, которые проводятся с 07:00», - говорится в сообщении.

Услуга по оплате парковки доступна в личном кабинете на сайте московского паркинга, а также на портале мэрии в разделе «Личный транспорт».

Мэрия уточняет, что оплата самой парковки по sms на номер 7757, а также в паркоматах и терминалах работает.