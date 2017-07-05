Все автомобили Volvo получат электрический двигатель к 2019 году

Все легковые автомобили Volvo будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами с 2019 г., заявил гендиректор автопроизводителя Хакан Самуэльссон.

Volvo стала первым крупным производителем автомобилей, объявившем об отказе от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

После приобретения Volvo китайской Geely в 2010 г. компания активизировала усилия по разработке и внедрению электромоторов.

В настоящее время рынок электромобилей сравнительно мал - в 2016 г. менее 1% проданных машин были оснащены электромоторами. Однако популярность таких автомобилей растет: в январе-марте 2017 г. объем продаж подскочил на 40% в годовом выражении до 191 700, по данным сайта EV-Volumes.com.