Перехватывающими парковками будет управлять оператор московского паркинга АМПП

Перехватывающими парковками вместо Московского метрополитена будет управлять ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Об этом RNS сообщили два сотрудника Московского метрополитена и подтвердили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В ведении АМПП также находятся и платные парковки столицы.

В дептрансе уточнили, что передача перехватывающих парковок произойдет до конца 2017 г. «Таким образом, администрирование парковок, вне зависимости от их типа, будет сосредоточено в одном ведомстве», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время рядом со станциями Московского метрополитена работают 27 перехватывающих парковок на 5200 машино-мест, к вводу в эксплуатацию готовятся парковки рядом со станциями «Волоколамская», «Пятницкое шоссе», «Теплый Стан» и «Зябликово».