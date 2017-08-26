Aston Martin вновь получил квартальную прибыль

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Holdings в апреле-июне оставался на прибыльном уровне по итогам третьего квартала подряд благодаря повышению спроса. Доналоговая прибыль в минувшем квартале составила 15,2 млн фунтов стерлингов ($19,5 млн) против убытка в 52,6 млн фунтов за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Выручка выросла до 222 млн фунтов по сравнению со 119,2 млн фунтов.

В первом полугодии Aston Martin получила доналоговую прибыль в размере 21,1 млн фунтов против убытка в 82,3 млн фунтов годом ранее, выручка повысилась до 410,4 млн фунтов с 211,8 млн фунтов. EBITDA увеличилась до 93 млн фунтов с 19,4 млн фунтов.

Продажи компании по всему миру в январе-июне увеличились на 67% - до 2439 автомобилей. При этом в сообщении отмечается продолжающийся подъем заказов в Великобритании, материковой Европе, на американском континенте и в Китае. Средняя цена реализации автомобиля, без учета специальных комплектаций, выросла на 25% и достигла 149 000 фунтов.

Aston Martin объявила также о том, что производство автомобиля на полностью электрическом двигателе с нулевым выбросом вредных веществ начнется в 2019 г. Это будет ограниченная версия RapidE.