РФПИ и Enel запускают в Москве проект каршеринга электромобилей

Российский фонд прямых инвестиций (РПФИ) и итальянская Enel подписали соглашение по созданию заправок для электромобилей, а также договорились об условиях сдачи в аренду таких машин. Об этом рассказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы сегодня объявили о соглашении с Enel по аренде электромобилей. Это соглашение позволит в ближайшее время арендовать электромобили в Москве буквально на несколько часов», - сказал он после заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям, прошедшего под председательством премьера Дмитрия Медведева.

По его словам, проект сначала запустят в пилотном режиме в Москве, потом «в более масштабном режиме».

Дмитриев не стал раскрывать детали соглашения, но рассказал о результатах аналогичной программы, запущенной в Италии. «Буквально построив 30 электрических заправок, компания уже на следующий день увидела, что 51 000 человек воспользовалась этой услугой. Поэтому у нас будут и заправки для электрических автомобилей, чтобы москвичи видели преимущество этого вида транспорта и начали им пользоваться; также возможность арендовать электромобиль на несколько часов», - добавил он.