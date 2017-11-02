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Правительство Франции продаст долю в Renault

Французское правительство продаст 14 млн акций (доля в 4,73%) автопроизводителя Renault, сообщает государственный инвестиционный фонд Франции APE.

Сделка может составить примерно 1,21 млрд евро, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на котировки компании.

Сейчас французское правительство владеет 19,7% в Renault. Выставляемый на продажу пакет акций государство приобрело в апреле 2015 г. перед собранием акционеров. Правительство Франции хотело усилить свою позицию по сравнению с компанией Nissan, передает Bloomberg.

В октябре 2015 г. правительство Франции сообщало о том, что откладывает продажу своей доли в Renault. Это случилось из-за падения акций автопроизводителей по всему миру. Кроме того, сделку перенесли из-за снижения спроса на новые машины на развивающихся рынках, писала The Wall Street Journal.

Тогда представители фонда отмечали, что акции будут проданы после стабилизации фондовых рынков. После сделки правительство Франции все равно останется крупнейшим акционером Renault с долей 15,01% в капитале, уточняет APE.