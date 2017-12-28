Китайская Geely купила долю в грузовом подразделении Volvo

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Китайская Zhejiang Geely Holding Group, которой c 2010 г. принадлежит легковое подразделение Volvo Cars, купила долю в грузовом подразделении AB Volvo, пишет Associated Press. Китайская компания приобрела 8,2% акций (15,6% голосов) у инвестфонда Cevian Capital. Сумма сделки не раскрывается, но на рынке ее оценили в 27 млрд шведских крон (порядка $3,3 млрд).
После завершения сделки Geely станет крупнейшим одиночным держателем акций AB Volvo, производящего грузовики и автобусы.
Geely принадлежит Geely Auto, один из крупнейших китайских автопроизводителей. Компания завершает покупку 49,9% малазийского автоконцерна Proton и 51% британского автобренда Lotus.
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что обстрел ракетами авиабазы Хмеймим, где находится российская авиагруппа, может быть срежиссированной провокацией террористов, пытающихся сорвать проведение Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, передает ТАСС.
По ее словам, террористы и радикалы от сирийской оппозиции создают препятствия на пути созыва и проведения в конце января конгресса.
Россия обеспокоена появлением у боевиков нового оружия, с помощью которого обстреляли авиабазу Хмеймим, добавила Захарова.
«Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО, которая подтвердила и в данном случае свою высокую эффективность. Беспокоит то, что у террористов появляются все новые вооружения, которые позволяют им осуществлять подобные вылазки», - сказала она.
Она также заявила, что Москва уже обратила внимание на то, что несколько дней назад на севере страны из переносного ЗРК сбили самолет сирийских ВВС. По ее словам, это говорит о том, что подпитка боевиков вооружениями до сих пор не прекратилась.
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Связь со спутником «Ангосат-1», запущенным 26 декабря, восстановлена, получена телеметрия. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к руководству РКК «Энергия», которая построила спутник.
Ракета-носитель была запущена с космодрома Байконур украинской ракетой «Зенит-3SLБ» с разгонным блоком «Фрегат». Ракета-носитель и разгонный блок отработали штатно, спутник отделился, и с него получили телеметрию. Однако потом поступление телеметрии прервалось, причиной называлось замыкание в шине питания.
Геостационарный телекоммуникационный спутник «Ангосат» построен в интересах Анголы. Он создан на на базе спутниковой платформы Ямал-300. Оператором пуска была частная космическая компания S7 Space, которая использует РН «Зенит-3SL» для запусков с платформы «Морской старт».
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«Транснефти» придется снизить инвестиции на программу развития в 2018-2022 гг. на 259 млрд руб., если правительство решит направить на дивиденды по итогам 2017 г. не 25%, а 50% прибыли по МСФО, заявил в интервью корпоративному журналу компании ее первый вице-президент Максим Гришанин.
«В соответствии с дивидендной политикой по итогам 2017 г. мы планируем выплату дивидендов на уровне 25% от консолидированной чистой прибыли. При этом, по решению акционера в лице Росимущества, "Транснефть" уже выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие в сумме 27,6 млрд руб.», - сказал он.
«Необходимо отметить, что для компании тарифная выручка - единственный источник выплаты... Если акционер примет решение о повышении в два раза выплат на дивиденды, то компания будет вынуждена снизить инвестиции. По нашим оценкам, на Программу развития в 2018-2022 г. придется направить примерно на 259 млрд руб. меньше», - добавил Гришанин.
По его словам, инвестпрограмма развития системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктоводов с 2017 по 2022 г. предполагает расходы в сумме более 294 млрд руб. В будущем году на эти цели «Транснефть» планирует потратить свыше 56 млрд руб.
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Криптовалюта по своим функциям больше всего напоминает электронное золото. Об этом заявил председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев, передает «РИА Новости».
«Никто еще точно не знает, чем это (криптовалюту. - "Ведомости") назвать. Это дериватив, ценная бумага, актив, интеллектуальная собственность?» - отметил Афанасьев. Он добавил, что ему криптовалюта больше всего напоминает «электронное золото». В прошлом золото принимали в качестве средства платежа — это был общественный договор, напомнил Афанасьев. Сейчас в общественном договоре по биткойну участвует небольшое количество населения, но этот общественный договор в каком-то смысле неформально уже заключен, добавил он. «Еще мы можем золото получить не только продав товары и услуги или получив в наследство, но и намайнить самому. Аналогия похожа», - сказал Афанасьев.
Сегодня на общественном совете при Минфине России ведомство совместно с ЦБ представило проект регулирования ICO. Правила оборота криптовалют появятся позже.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала предварительное согласие ООО «Фирма "Трансгарант"», входящему в состав группы FESCO, приобрести ООО «Транс-Грейн». ФАС уточнила, что решение действует «только в совокупности с предписанием», но содержание предписания не раскрыла.
Компания «Транс-Грейн» основана в 2016 г., специализируется на железнодорожных перевозках зерновых грузов. В ее парке более 4000 вагонов-зерновозов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 20% в ООО - у Глеба Титова (бывшего генерального директора «дочки» «Трансгаранта» - ООО «Трансгарант-восток», ТГВ), 80% - у Айдемира Усахова.
Группа «Трансгарант», по данным ее сайта, эксплуатирует 14 500 вагонов разного типа, почти половину из которых составляют фитинговые платформы-контейнеровозы. 80% вагонного парка - собственный.
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Украинский президент Петр Порошенко заявил о готовности Киева возобновить покупки газа у России при условии низкой цены и прозрачности заключения договора, передает его слова «Интерфакс».
«Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, - пожалуйста», - сказал Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область.
Президент отметил, что Киев готов пойти на такие условия «для того, чтобы снизить тарифы для наших людей».
Порошенко заявил, что «20 лет Украина была на «иголке» коррупции и зависимости от российского газа». По его словам, благодаря «решительным действиям, в том числе в международных судах», страна смогла обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ.
22 декабря арбитражный суд Стокгольма обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд задолженности за ранее поставленный газ. Помимо этого украинская компания должна будет, начиная со следующего года и до окончания контракта в 2019 г., каждый год отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.
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«Роснефть» направила письмо в Минфин и Росимущество с просьбой изменить условия аукциона на газовые активы «Алросы». По мнению нефтяной компании, они не соответствуют международным стандартам, а отсутствие полной информации об активах несет риски для покупателей, передает ТАСС со ссылкой на письмо «Роснефти».
«Просим рассмотреть возможность изменения условий аукциона с целью обеспечения сбалансированного распределения рисков между продавцом и покупателем, исключения возможности использования инсайдерской информации при проведении аукциона и создания прозрачных и равных условий для всех потенциальных и заинтересованных участников аукциона», - говорится в документе.
«Роснефть» отправила запрос в Роснедра по геологическому качеству газовых активов. Как говорится в письме, потенциальные участники аукциона имеют экспертную информацию о несоответствии раскрываемой геологической перспективности активов реальному состоянию.
По мнению нефтяной компании, проведение аукциона в соответствии с международной практикой окажет положительное влияние на привлечение инвестиций в развитие данных активов.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра энергетики Юрия Сентюрина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
«Освободить Сентюрина Юрия Петровича от должности статс-секретаря – заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – говорится в документе.
Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что Сентюрин назначен генеральным секретарем Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). На этом посту он сменит представителя Ирана Сейеда Мохаммада Хуссейна Адели, полномочия которого заканчиваются в конце года.
Генеральный секретарь ФСЭГ избирается на два года с возможностью продления полномочий еще на два года. В 2014 г. Адели сменил на этом посту россиянина Леонида Бохановского.
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Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин в четверг подал документы в Центризбирком для выдвижения в качестве кандидата на пост президента от КПРФ. Как передает корреспондент «Ведомостей», Грудинина в ЦИК сопровождал, в частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Грудинин заявил журналистам о необходимости ограничить власть президента и создавать госсовет. «Если мы победим, председателем госсовета станет Геннадий Андреевич [Зюганов]», - сказал он.
«Мы готовы к серьезным дебатам с кандидатом от партии власти, но и только. Никаких дебатов с [Владимиром] Жириновским и дамой из "Дом-2" быть не может, только истерика», - заявил в свою очередь Зюганов.
Анастасия Корня / Ведомости
«У нас есть пример, когда бывший директор совхоза возглавил государство и вполне успешно с этой работой справляется, мы уверены, что наш кандидат тоже сможет», - заявил член ЦК КПРФ Алексей Пономарев. Он уточнил, что речь идет о президенте Белоруссии Александре Лукашенко.
Грудинин родился 20 октября 1960 г. Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства (инженер-механик) и Российскую академию государственной службы при президенте России (юрист). С 1995 г. возглавляет ЗАО «Совхоз имени Ленина». С 1997 г. по 2011 г. был депутатом Московской областной думы.
Съезд КПРФ 23 декабря выдвинул Грудинина кандидатом в президенты. Решение приняли в ходе тайного голосования делегатов съезда. Зюганов говорил, что Грудинин – «очень удачная кандидатура, она олицетворяет ожидания людей». Он также сообщил, что возглавит предвыборный штаб Грудинина, если съезд выдвинет его в президенты.
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Сеть продуктовых магазинов «Дикси» с 28 декабря по 9 января вводит усиленный режим охраны и антитеррористической защищенности в супермаркетах. Речь также идет и о прилегающий к магазинам территории, передает ТАСС со ссылкой на представителя сети Владимира Русанова.
Такие меры безопасности вводятся из-за взрыва, накануне произошедшего в петербургском магазине сети «Перекресток».
В течение рабочего дня сотрудники магазинов и охранники обходят территории магазинов на предмет выявления забытых и подозрительных вещей, каждый час проверяются содержимое ячеек в камерах хранения, а также следят за кассовой зоной на предмет оставленных вещей.
Ранее в «М.Видео» сообщили, что в период новогодних праздников вводится особый режим охраны.
27 декабря в результате взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге пострадали 14 человек, на данный момент шестеро из них проходят лечение в больнице. По факту взрыва самодельного устройства с поражающими элементами Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц опасным способом». В четверг глава государства Владимир Путин назвал происшедшее терактом.
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Роуминг в России отменят в первом полугодии 2018 г., сообщил министр связи Николай Никифоров. По его словам, ФАС сначала «ставила цель завершить всю работу в 2017 г.», но в ведомстве поняли, что это «физически невозможно сделать» в такие сроки. «Сеть связи очень большая, тысячи тарифных планов», — цитирует министра «РИА Новости».
Никифоров отметил, что никаких специальных законов, запрещающих роуминг или другие виды услуг, принимать не потребуется.
В августе ФАС предписала операторам «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране.
В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует уже в начале 2018 г. потребовать от московских аэропортов увеличить количество компаний такси, которым можно выезжать на первую линию. Об этом заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев, передает ТАСС.
По его словам, в противном случае администрации аэропортов получат «жесточайшие штрафы». Если аэропорты захотят организовать торги для допуска компаний такси, то победителей должно быть большое количество - больше трех или пяти, отметил Артемьев. Компании, которые согласятся на условия аэропортов, подадут списки водителей. «Уже не будет ситуации, когда кто-то будет ждать такси», - сказал Артемьев.
«К нам обратился мэр Москвы и губернатор Московской области с тем, что московские аэропорты ограничивают конкуренцию, резко сократив допуск соответствующих компаний и конкретных таксистов», - сказал он. Однако уже все московские аэропорты выразили готовность пойти навстречу ФАС и изменить существующую практику, уточнил Артемьев. На первой линии аэропортов могут работать только те водители, которые прошли проверку спецслужб, подчеркнул Артемьев.
Ранее стало известно, что ФАС заподозрила агрегаторы такси в картельном сговоре перед Новым годом. Служба уже начала расследование и запросила у компаний разъяснения о причинах подорожания услуг.