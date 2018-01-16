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Мантуров назвал приблизительную стоимость серийных автомобилей «Кортеж»

Министр промышленности Денис Мантуров заявил о том, что стоимость серийных автомобилей линейки «Кортеж» будет начинаться от 6 млн руб., передает «Интерфакс».

По его словам, цены на автомобили еще не установлены. «Мы сможем ответить более точно на этот вопрос чуть позже, но для ориентира нужно брать цены премиальных автомобилей, которые продаются на российском рынке», - сказал он. По его словам, Минпромторг рассчитывал давать «15% дисконт от этой цены». Министр привел пример из ряда машин премиум-класса в ценовой категории от 8-9 млн руб.

По словам Мантурова, проект имеет «хорошие перспективы для выхода на коммерческие рельсы с учетом планов завершения разработки внедорожника до конца этого года». Внедорожник в скором времени должен пройти испытания, его поставки начнутся в 2019 г. «Таким образом, мы завершим линейку Единой модульной платформы (ЕМП) - это лимузин, седан, минивэн, SUV (внедорожник) с добавлением к этому модельному ряду эконом-класса SUV, который разработан исходя из технологий и платформы ЕМП», - пояснил министр.

Комментируя объемы производства, Мантуров сказал, что будут использованы существующие мощности НАМИ, в будущем ожидается наращивание объемов до 300 автомобилей в год.