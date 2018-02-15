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В России ужесточили правила прохождения техосмотра

Правительство внесло изменения в правила проведения техосмотра транспортных средств. Копия постановления опубликована на официальном портале правовой информации.

Согласно документу вводится запрет на эксплуатацию автомобиля с повреждением усилителя руля. Запрещается демонтаж стеклоочистителей и стеклоомывателей, установленных производителем. Новыми правилами также вводится запрет на установку бесцветных или окрашенных оптических деталей, наклеивание пленки на фары.

Использование шипованной резины допускается одновременно только на четырех колесах. Помимо этого протектор шин должен быть одинаковым на всех колесах машины. Автомобиль в обязательном порядке должен быть укомплектован аварийным знаком остановки, аптечкой и исправным огнетушителем.

25 января газета «Коммерсантъ» писала, что Минэкономразвития подготовило поправки, касающиеся проведения техосмотра. В частности, предлагается ввести административный штраф за управление автомобилем, техосмотр которого не был проведен. Штраф предлагается установить в размере 800 руб.

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