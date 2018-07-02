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Volkswagen превратит «жука» Beetle в электромобиль

Автоконцерн Volkswagen изучает возможность создания электромобиля на базе легендарного «жука» Beetle, сообщает Autocar со ссылкой на главного дизайнера Volkswagen Клауса Бишоффа.

«Сегодня Beetle - это очень привлекательное двухдверное купе или кабриолет», - отметил Бишофф. Однако, по его словам, продажи автомобиля ограничены, так как это определенная рыночная ниша. На платформе «жука» можно сделать электромобиль, который станет преемником Beetle. Наброски четырехдверного седана Бишофф уже представил руководству компании.

По мнению дизайнера, электрическая версия Beetle повысит привлекательность модели. В электромобиле будет больше пространства, при этом легендарная форма будет сохранена, отметил он.

Бишофф добавил, что руководство компании может принять решение о создании электромобиля не ранее, чем через 2-3 года.

Как отмечает издание, нынешний Beetle, поступивший в продажу в 2011 г., является вторым поколением модели с момента возрождения культового автомобиля в 1997 г.

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