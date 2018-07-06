Авто

Новости

Житель Пензы взыскал с «АвтоВАЗа» тройную стоимость автомобиля

Пензенский областной суд подтвердил решение районного суда о взыскании с «АвтоВАЗа» в пользу местного жителя более 900 000 руб. за автомобиль «Лада-Гранта», который проржавел в период гарантийного срока, передает «РИА «Новости» со ссылкой на Октябрьский районный суд Пензы.

По материалам дела, истец в местном автосалоне в 2014 г. приобрел новую «Ладу-Гранту». Гарантийный срок на автомобиль был 36 месяцев или 100 000 км пробега. В июле 2016 г. на пороге машины начала отслаиваться краска. Официальный дилер признал дефект гарантийным и выполнил ремонт. Однако в апреле 2017 г. в том же месте снова отпала краска и проявилась ржавчина. После владелец машины потребовал от «АвтоВАЗа» вернуть ему деньги. Получив отказ, пензенец обратился в суд.

Районный суд, исследовав материалы дела и результаты экспертиз, удовлетворил иск. В пользу владельца машины суд взыскал 927 600 руб. Во время судебного процесса выяснилось, что в автомобиле истца имеется дефект лакокрасочного покрытия. Проблемы с краской неоднократно появлялись в период гарантии и являются существенными, признал суд.

Не согласившись с решением районного суда, «АвтоВАЗ» подал апелляцию. Однако суд оставил ее без удовлетворения, а решение – без изменения.

В суде представитель ответчика заявил, что владелец машины пропустил срок для замены товара, а недостаток является якобы несущественным. Представитель «АвтоВАЗа» назвал автовладельца недобросовестным, так как тот обратился с претензиями незадолго до истечения гарантийного срока без приложения необходимых документов.

«АвтоВАЗ» подтвердил запуск в производство седана Lada Vesta Cross