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В Москве начали тестировать гнущиеся дорожные знаки

Столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил в Москве дорожный знак на гибкой стойке, который при столкновении остается на месте и принимает прежнюю форму. Об этом говорится в сообщении ЦОДД (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Стойка у такого знака сделана из нержавеющей стали и закреплена на шарнирах, которые позволяют ему оставаться на месте, а столб может выгибаться на 90 градусов. Европейская практика показала, что подобные стойки выдерживают более 20 наездов, гарантийный срок у этой конструкции – пять лет, отмечает ЦОДД: «В результате ДТП в Москве каждый месяц повреждается порядка 50 дорожных знаков, после наездов стойки с дорожными знаками деформируются и подлежат замене».

Первый такой знак стоит на улице Бутырский Вал в районе дома 32 – он обозначает пешеходный переход. Если пилотная эксплуатация пройдет успешно, то такие же знаки установят в других местах, пояснили в ЦОДД. Второй дорожный знак на гнущейся стойке установят до конца недели по адресу Хохловский переулок дом 9, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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