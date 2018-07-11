УАЗ выпустит юбилейную спецверсию «буханки»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в честь 60-летия «буханки» – легендарной модели УАЗ-452 – объявил о начале производства юбилейной спецверсии автомобиля, передает ТАСС.
«Буханка» – уникальный пример долголетия и народной любви к автомобилю для российского автопрома. Полноприводная «буханка», «трудяга», «санитарка» более полувека служит людям. Сохранив конструкцию 1960-х гг., «буханка» является незаменимым средством передвижения как в российских регионах, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья», – говорится в сообщении УАЗа.
Юбилейная версия будет выпускаться в оригинальном цветовом решении: крыша УАЗ-452 будет выкрашена в глянцевый белый цвет, кузов – в серо-зеленый. На автомобиле будут установлены белые 16-дюймовые диски. У спецверсии будет единый ключ для ручек дверей и замка зажигания. Сиденья машины будут обтянуты практичной тканью, имеющей водоотталкивающую тефлоновую пропитку. В автомобиле появится дополнительная опция – подогрев передних сидений.
В отличие от серийных автомобилей юбилейная «буханка» будет иметь неразрезные мосты «Спайсер», усиливающие прочность конструкции автомобиля и обеспечивающие повышенную проходимость на бездорожье. Задний мост будет оборудован принудительной блокировкой дифференциала.
Стоимость юбилейной «буханки» составит 757 700 руб. Продажи автомобиля начнутся в июле.