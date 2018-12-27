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Reuters сообщил подробности нового обвинения против Карлоса Гона

Новое обвинение в неправомерных действиях, выдвинутое 21 декабря прокуратурой Токио против экс-председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона, касается использования средств компании для выплаты денег саудовскому бизнесмену, передает Reuters со ссылкой на два источника. По их информации, этот бизнесмен помог Гону справиться с финансовыми трудностями.

По словам источников Nissan, саудовским бизнесменом, о котором идет речь, является Халед аль-Джуффали — топ-менеджер одной из крупнейших в королевстве компаний EA Juffali and Brothers. Он также является мажоритарным акционером Al-Dahana, которой принадлежит 50% совместного предприятия Nissan Gulf.

В материалах прокуратуры говорится, что приблизительно в октябре 2008 г. Гон пытался возместить из средств Nissan убыток в размере 1,85 млрд иен ($16,6 млн), полученный им по своп-контракту с банком. Название банка в материалах прокуратуры не раскрывается. «Гон получил помощь от аль-Джуффали, который использовал свои личные активы, чтобы предоставить банку залог для выпуска аккредитива», — пишет Reuters. По информации источников, речь идет о токийском банке Shinsei Bank. Представитель Shinsei отказался комментировать эту информацию.

По данным агентства, в результате финансовых махинаций Гон получил $14,7 млн. Эти деньги были перечислены принадлежащей аль-Джуффали компании в интересах Гона в виде четырех траншей в период с 2009 по 2012 г. Обвиняемый сумел организовать выплаты через дискреционный фонд Nissan, который, как пишет Reuters, был известен в компании как «фонд гендиректора». Первая выплата в размере $3 млн была произведена в 2009 финансовом году, затем в течение трех лет были перечислены суммы в размере $3,6 млн, $3,9 млн и $4,2 млн.

В EA Juffali and Brothers отказались комментировать информацию о новом обвинении против Гона.

Адвокат Гона в Токио Мотонари Оцуру на момент публикации статьи был недоступен для комментариев. Представитель семьи Гона отказался от комментариев.

Прокуратура Токио 21 декабря выдала ордер на повторный арест Гона. Основанием для этого стали новые обвинения в нарушении доверия. Обвинители считают, что Гон, возглавляя концерн, мог списать на него свои личные потери от финансовых операций на $16,5 млн.

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