Reuters сообщил подробности нового обвинения против Карлоса Гона

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Новое обвинение в неправомерных действиях, выдвинутое 21 декабря прокуратурой Токио против экс-председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона, касается использования средств компании для выплаты денег саудовскому бизнесмену, передает Reuters со ссылкой на два источника. По их информации, этот бизнесмен помог Гону справиться с финансовыми трудностями.
По словам источников Nissan, саудовским бизнесменом, о котором идет речь, является Халед аль-Джуффали — топ-менеджер одной из крупнейших в королевстве компаний EA Juffali and Brothers. Он также является мажоритарным акционером Al-Dahana, которой принадлежит 50% совместного предприятия Nissan Gulf.
В материалах прокуратуры говорится, что приблизительно в октябре 2008 г. Гон пытался возместить из средств Nissan убыток в размере 1,85 млрд иен ($16,6 млн), полученный им по своп-контракту с банком. Название банка в материалах прокуратуры не раскрывается. «Гон получил помощь от аль-Джуффали, который использовал свои личные активы, чтобы предоставить банку залог для выпуска аккредитива», — пишет Reuters. По информации источников, речь идет о токийском банке Shinsei Bank. Представитель Shinsei отказался комментировать эту информацию.
По данным агентства, в результате финансовых махинаций Гон получил $14,7 млн. Эти деньги были перечислены принадлежащей аль-Джуффали компании в интересах Гона в виде четырех траншей в период с 2009 по 2012 г. Обвиняемый сумел организовать выплаты через дискреционный фондNissan, который, как пишет Reuters, был известен в компании как «фонд гендиректора». Первая выплата в размере $3 млн была произведена в 2009 финансовом году, затем в течение трех лет были перечислены суммы в размере $3,6 млн, $3,9 млн и $4,2 млн.
В EA Juffali and Brothers отказались комментировать информацию о новом обвинении против Гона.
Адвокат Гона в Токио Мотонари Оцуру на момент публикации статьи был недоступен для комментариев. Представитель семьи Гона отказался от комментариев.
Прокуратура Токио 21 декабря выдала ордер на повторный арест Гона. Основанием для этого стали новые обвинения в нарушении доверия. Обвинители считают, что Гон, возглавляя концерн, мог списать на него свои личные потери от финансовых операций на $16,5 млн.
«Убийца расходов». Чем известен Карлос Гон
TOSHIFUMI KITAMURA / AFP
Карлос Гон родился 9 марта 1954 г. в бразильском Порту-Велью в семье ливанских иммигрантов. В два года он тяжело заболел и чуть не умер, писала Financial Times. Родители решили отвезти его со старшей сестрой на историческую родину — в Ливан. Там он окончил школу иезуитов. После этого Гон отправился в Париж изучать инженерное дело в престижной Политехнической школе, отмечала газета. «Я не могу что-то выделить, – говорил в интервью FT Гон о своих корнях. – У меня традиции ливанской семьи, но я также бразилец, а моя мама была большим франкофилом, так что Франция присутствовала в моей жизни с момента рождения. Я смесь трех культур». Гон владеет английским, французским, португальским, арабским и японским языками.
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TOSHIFUMI KITAMURA / AFP
В 1974 г. Гон окончил химический факультет парижской Политехнической школы, а в 1978 г. — Высшую горную школу в столице Франции.
В 2005 г. Гону вручили диплом доктора юридических наук в университете Васэда в Токио (на фото).
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Eriko Sugita ES / REUTERS
Страсть к машинам появилась у Гона рано, как у многих мужчин его поколения, отмечала FT. В 15 лет он впервые сел за руль принадлежавшего матери Peugeot 404. Первой собственной машиной – в студенческие годы в Париже – был крохотный Fiat 127.
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Eriko Sugita / REUTERS
Первая работа Гона – стажер в Michelin (1978 г.). В компании, которая на тот момент была убыточной, Гон быстро продвинулся по службе: его отправили в Бразилию возглавить проблемное производство. Через несколько лет Гон сделал его прибыльным, писала FT. После этого топ-менеджера назначили директором североамериканского филиала, позже – гендиректором производства шин и покрышек для малотоннажных грузовиков. За время работы Гона в Michelin компания существенно сократила расходы и стала вновь приносить прибыль владельцам.
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Catherine Cabrol / Corbis / Getty Images
В декабре 1996 г. Гон ушел с поста гендиректора Michelin в убыточную тогда Renault. Его назначили вице-президентом автоконцерна. Убытки Renault в 1996 г. составили около 2 млрд франков. У компании не хватало средств на разработку новых моделей. Гон предложил совету директоров план реорганизации концерна, согласно которому был закрыт завод в Бельгии, а на других предприятиях Renault происходили массовые сокращения персонала. Эти меры вызвали волну акций протеста среди рабочих.
На фото Гон отвечает на вопросы менеджеров на заводе Renault в Сандувиле
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Benoit Tessier / REUTERS
Прославившись спасением Renault в 1990-х гг., Гон заработал себе прозвище Le cost killer (Убийца расходов), писала FT. Прозвище пристало к нему намертво и раздражает Гона, отмечала газета. «Конечно, это сексуально, в прозвище чувствуется кровь, подлость», – говорил сам Гон. «Но на моем месте любой стал бы Le cost killer. Если бы план возрождения касался только сокращения затрат, он длился бы года два. Но возрождение – это когда прошло 15 лет, а компания по-прежнему на верном пути», – говорил в интервью FT Гон.
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Toru Hana / REUTERS
В 1990-е гг. японский концерн Nissan Motor Co. также находился в кризисе. Убытки росли, доля на мировом и отечественном рынках снижалась. В 1999 г. Гон перешел в Nissan на должность директора по производству. Согласно его антикризисному плану, компания должна была выйти в прибыль уже через год. Первым делом Гон закрыл пять заводов компании, всего в первый год его работы было сокращено около 14% сотрудников концерна, из них более 50% - это управленцы. Гон всегда стремился к сокращению непроизводственных расходов, отмечала FT. Компания продала непрофильные активы, отказалась от большей части моделей. Гон в первые годы работы в компании лично контролировал работу дизайнерского подразделения. В июне 2000 г. Гон стал президентом концерна, в июне 2001 г. – гендиректором Nissan, чуть позже председателем совета директоров.
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Dmitry Lovetsky / AP
В июне 2009 г. Гон показал Владимиру Путину, занимавшему тогда пост премьер-министра России, первый автомобиль Nissan Teana, собранный на заводе компании в Санкт-Петербурге. Открытие первого завода японского автопроизводителя в России связывали с большими надеждами на оживление автомобильной промышленности страны в разгар финансового кризиса, отмечало France Press. В 2013–2016 гг. Гон возглавлял совет директоров крупнейшего российского автоконцерна – «АвтоВАЗа» (подконтролен Renault). Сейчас Гон является председателем совета директоров совместного предприятия (СП) Renault и «Ростеха» – нидерландской Alliance Rostec Auto B.V. Эта компания консолидировала 96,6% «АвтоВАЗа», партнеры в будущем планируют выкупить у миноритариев оставшиеся акции.
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Rogelio V. Solis / AP
В октябре 2016 г. в результате покупки японской компанией Nissan 34% Mitsubishi был образован альянс Renault – Nissan – Mitsubishi. До этого с 1999 г. существовал только альянс Renault – Nissan. После сделки Гон возглавил альянс. В интервью FT Гон говорил, что к 2022 г. он хочет сделать альянс «необратимым». «Последнее, что мы хотим сделать, конвергируя три компании, – демотивировать людей, создав у них впечатление, что они будут работать на кого-то другого», – заявлял Гон.
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Gisela Schober / Getty Images
В молодости Гон женился на ливанке по имени Рита. С ней он прожил более 25 лет. В семье родилось четверо детей — три дочери и сын. В 2016 г. Гон женился во второй раз. Его избранницей стала Кэрол Нахас. Свадьба состоялась во дворце Малый Трианон в Версале. На фото Гон и его жена Кэрол на Каннском кинофестивале (2017 г.).
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Michel Spingler / AP
На фото Гон с дочерьми на 33-ем кинофестивале в Довиле (2007 г.)
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После того, как Гон вернул успех Nissan, его - человека со стороны - приняли в Японии как своего, что необычно для этой страны, писала FT. Гон стал супергероем японских комиксов. Его жизнь запечатлели в мангах (вид комиксов для взрослых).
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Григорий Сысоев / ТАСС
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов (знаком с Карлосом Гоном с 2003 г.) назвал его одним из сильнейших менеджеров в мире. «Создать такую огромную компанию... Проблем была масса, но тем не менее все выжили, работают. Даже "АвтоВАЗ" переделал», – сказал Чемезов «Ведомостям». Комментировать обвинения в адрес Гона он отказался, пояснив, что не знает, что произошло.
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Akio Kon / Bloomberg / Getty Images
Окружная прокуратура Токио 19 ноября арестовала Гона после допроса. Его подозревают в нарушении закона о финансовых инструментах в Японии. Следствие считает, что топ-менеджер указывал в отчетности для Токийской фондовой биржи заниженный размер вознаграждения для уклонения от уплаты налогов. Ранее японский телеканал NHK со ссылкой на источники утверждал, что всего за пять лет Гон не предоставил информацию о $44 млн заработка. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас Гон находится в центре временного содержания в Токио (на фото)
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«Российские железные дороги» (РЖД) начнут продавать невозвратные билеты в вагоны СВ и сидячие, а также в купе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Такие билеты появятся в продаже с 20 января 2019 г., отметила пресс-служба РЖД. Они также будут дешевле возвратных – от 5 до 20%, уточнили там же: «Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки». Пока что невозвратные билеты будут тестировать на нескольких маршрутах, а потом распространят на все поезда, сообщили в компании. Как отмечает агентство, пассажир сможет вернуть невозвратный билет в исключительном случае: при болезни, несчастном случае и др.
Минтранс подготовил законопроект о продаже невозвратных билетов на поезда еще несколько лет назад. Госдума его одобрила в апреле этого года. Закон вступил в силу 1 января 2019 г.
На 15:35 мск биржевой курс евро вырос на на 23 коп., и составлял 79,90 руб. Ранее в течение дня от ненадолго достиг психологического уровня в 80 руб. Последний раз курс евро достигал такого значения 14 сентября.
Курс доллара на 15.36 мск увеличился на 14 коп., до 69,66 руб. Причиной роста курса евро и доллара в ходе торгов на Московской бирже является низкая ликвидность рынка из-за выходного дня.
Ранее Центробанк России установил официальный курс доллара до 9 января в 69,47руб. (+ 5,12 коп.), курс евро — 79,46 руб. (– 19,76 коп.).
Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже по итогам торговой сессии 28 декабря увеличилась на 0,05% и составила $52,23 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI сна торгах на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась на 1,61%, до $45,33 за баррель. За прошедшую неделю цена на WTI снизилась на 0,6%, на Brent — на 3%.
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Россиянам суммарно не хватает 750-800 млрд руб. доходов, чтобы никто в стране не подпадал под текущий критерий бедности, заявил сегодня в эфире «России 24» министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
«Количество людей, которые находятся ниже уровня бедности, это 13,3% людей, — 20 млн человек. Надо достичь показателей 6,5-6% за эти годы [до 2024 г.], то есть в два раза его снизить. Мы понимаем, что дефицит доходов, то есть нехватка доходов для того, чтобы все получали на уровне прожиточного минимума, — порядка 750-800 млрд руб.», — сказал Топилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Понятно, что есть семьи более доходные, менее доходные, у кого глубина бедности больше, у кого меньше. И нам очень важно именно дойти до семей, посмотреть, что это за семьи, в чем причины. Как правило, это семьи с детьми: 65-67% — это семьи с детьми», — признал министр.
Президент Владимир Путин в майском указе поручил сократить бедность вдвое. По данным Всемирного банка, бедность в России резко дифференцирована: в Москве доля тех, кто живет за чертой бедности, — около 7,5%, а, например, в Калмыкии – 34,7%. Величина прожиточного минимума в целом по России на III квартал 2018 г. установлена на уровне 10 451 руб.
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Кремль рассматривает переговоры российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко «как очередной шаг в сторону союзнических отношений», однако по итогам этой встречи не стоит ждать прорывных решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Вряд ли приходится ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция. Кроме того, есть вопросы, которые, скажем так, менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон», — отметил Песков.
По его словам, президенты уже договорились создать совместную рабочую группу для решения спорных вопросов. На встрече главы государств «задали вектор», согласно которому начнется работа в рамках этой группы.
В субботу, 29 декабря, в Кремле прошла встреча Путина и Лукашенко. Основными темами переговоров были стоимость газа для Белоруссии, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях налогового маневра, проводимого Россией, а также поставки продуктов питания из Белоруссии.
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Роскомнадзор с 29 декабря сократил сроки блокировки доступа к запрещенной информации в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Ранее провайдер должен был уведомлять владельца сайта о включении его в реестр в течение суток. Столько же времени давалось на удаление страницы с запрещенной в России информацией.
Теперь, согласно закону, провайдеры, получив уведомление о включении ресурса в реестр запрещенной информации, должны сразу же сообщить об этом владельцу ресурса и потребовать от него удалить противоправную информацию. Если тот по каким-то причинам не удалил ее, то в течение суток доступ к его сайту должен быть ограничен. Если же владелец сайта выполнил требования, то на исключение его страницы из реестра дается до трех дней с момента подачи соответствующего обращения.
В сообщении Роскомнадзора говорится, что, получив уведомление о включении ресурса в реестр, провайдер обязан «незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта и в течение суток принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации». «Требования относятся к разным категориям запрещенной информации, в том числе к склоняющей несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни (АУЕ, "колумбайн" или "скулшутинг", "зацепиг" и "руфинг")», — уточнило ведомство.
Единый реестр запрещенных ресурсов начал работать 1 ноября 2012 г. В него попадают сайты, пропагандирующие употребление наркотиков, самоубийство, детскую порнографию, организующие азартные игры, незаконные лотереи и содержащие другую информацию, распространение которой на территории России запрещено. В марте вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение депутатов законопроект о сокращении сроков блокировки запрещенных ресурсов. Она предложила обратить внимание на «колумбайн-сообщества». Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 18 декабря.
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Президент России Владимир Путин уволил двух прокуроров – Москвы Владимира Чурикова и Курганской области Игоря Ткачева, говорится на сайте Генпрокуратуры.
Чуриков занимал должность прокурора Москвы с сентября 2015 г., до этого он возглавлял прокуратуру Волгоградской области. Ткачев был прокурором Курганской области с мая 2015 г., а до этого занимал аналогичную должность в Оренбургской области. Ранее Ткачева назначили заместителем генерального прокурора Юрии Чайки, сообщал ТАСС.
О том, что Чурикова ждет увольнение, писал «Коммерсантъ» в начале декабря. По информации газеты, он перейдет на другую работу, не связанную с надзорной деятельностью, а исполняющим обязанности прокурора столицы назначат его первого заместителя Олега Манакова. В столицу из Волгограда Чуриков пришел без своей команды, не получил полноценной поддержки в столице и ничем особенным не запомнился, отмечает «Коммерсантъ».
Кроме того, в субботу Путин назначил также сразу несколько прокуроров: Александра Воронина – на должность прокурора Иркутской области, Игоря Мельникова – на должность Восточно-Сибирского транспортного прокурора и Сергея Лежникова – на должность прокурора Тверской области. До этого Воронин был первым заместителем прокурора Иркутской области, Мельников – прокурором Иркутской области, а Лежников – заместителем прокурора Курганской области. Мельников и Лежников назначены на пятилетний срок, отмечается в сообщениях Генпрокуратуры.
Политика
Новости
В Иркутской области завели дело об охоте губернатора на медведя
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В Иркутской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на медведя по ч. 2 ст. 258 УК, следствие проверяет сведения о причастности к преступлению губернатора Сергея Левченко. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В сообщении уточняется, что инцидент произошел 5 января 2017 г. Ведомство указывает, что «неустановленные злоумышленники» застрелили животное, не имея разрешительных документов, а также нарушили сроки проведения охоты. Ущерб от их действий, по оценке ведомства, превышает 90 000 руб.
Накануне, 28 декабря, ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что следователи начали проверку охоты с участием губернатора Иркутской области после сюжета в эфире «России 24». В сюжете говорилось, что чиновник убил медведя, спящего в берлоге. По этому факту в сентябре уже проводилась проверка. В ходе новой проверки следователи намерены выяснить, почему тогда не возбуждалось уголовное дело. Именно тогда видео с охоты впервые было опубликовано в интернете.
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Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, о чем он сообщил в своем Twitter.
Медведев отметил, что запрет введен в качестве ответной меры на санкционные ограничения со стороны Украины. На момент публикации материала постановление не было опубликовано в базе данных документов правительства, но позже появилось.
Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление
В основном запрет введен против промышленных товаров, но затрагивает также сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, сообщает правительство. Кабинет министров может отменить эти санкции, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров, говорится в документе. Под запрет попали, к примеру, пшеница, подсолнечное масло, рыба, икра, кондитерские изделия, шоколад, пиво, соки, а также щебень, обои, мебель и некоторые виды турбин.
В начале ноября Россия ввела санкции в отношении Украины, а позже расширила санкционный список. Всего в списке оказались 567 человек и 75 юридических лиц. Среди них мэр Одессы Геннадий Труханов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
Самые известные украинцы, попавшие под санкции России
facebook.com/andriy.parubiy
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. Заявлял о том, что Россия представляет опасность для всего свободного мира. В 2017 г. утверждал, что Россия намерена разместить на территории Крыма ядерное оружие
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Nazar Furyk / Zuma / TASS
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В России против него возбуждено уголовное дело из-за его попыток помешать россиянам, проживающим на Украине, проголосовать на выборах российского президента в марте 2018 г.
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facebook.com/pg/oleksandr.turchynov/
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в украинские дела и в подготовке к масштабной войне. «Именно на Путине лежит прямая ответственность за смерть, кровь и страдания украинцев», – говорил он в 2015 г. (цитата по ТСН)
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Сергей Портер / Ведомости
Бывший премьер-министр Украины, руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В конце октября 2018 г. заявила в интервью Euronews, что Киев приложит все усилия для возвращения Крыма. По ее словам, «крымская стена» падет так же, как Берлинская
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Александра Астахова / Ведомости
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. В марте 2017 г. был заочно арестован в России. Его обвиняют по трем статьям — «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях», «Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах»
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Wikimedia
Депутат Верховной рады Алексей Порошенко. Старший сын президента Украины Петра Порошенко. Сам украинский президент не включен в список: по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг»
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Депутат Верховной рады, бывший лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Меджлис крымско-татарского народа, который он возглавлял, весной 2016 г. был признан в России экстремистской организацией. В 2016 г. суд Симферополя заочно арестовал Джемилева и объявил его в федеральный розыск. Джемилев выступал против присоединения Крыма к России
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Volodymyr Tverdokhlib / Wikimedia
Националист, бывший лидер «Правого сектора» (запрещенная в России организация) Дмитрий Ярош. В августе СКР возбудил уголовное дело против участников «Правого сектора». По данным СКР, восемь участников организации, в том числе Ярош, готовили нападение на российских чиновников
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Wikimedia
Председатель партии «Свобода», депутат Верховной рады Олег Тягнибок. В 2014 г. Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении Тягнибока и нескольких других членов праворадикальной организаций Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона (УНА-УНСО) за «создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан»
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Украинское Фото/PhotoXPress
Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Обвинял российские спецслужбы в организации терактов на Украине и использовании украинских граждан для подготовки терактов в России
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facebook.com/anton.gerashchenko.7
Депутат Верховной рады, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Заочно арестован Басманным судом Москвы за публичные призывы к террористической деятельности, он призывал публиковать данные о российских военнослужащих, принимающих участие в операции в Сирии
11/24
Владимир Синдеев / ТАСС
Бизнесмен Виктор Пинчук. Его состояние американский Forbes оценивает в $1,4 млрд. Он основатель и владелец инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, которой принадлежат доли в трубно-колесной компании «Интерпайп», а также в телеканалах СТБ, «Новый», ICTV
12/24
vashprivatbank.com.ua
Бизнесмен Геннадий Боголюбов. Соучредитель и совладелец группы «Приват». Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд. Также среди активов Боголюбова акции компаний «Укрнафта», «Укртатнафта», «Днепразот»
13/24
Wikimedia
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. С 2014 г. между «Газпромом» и «Нафтогазом» ведется судебное разбирательство в стокгольмском суде по контрактам о транзите и поставках газа на Украину
14/24
Украинское Фото/PhotoXPress
Бизнесмен Александр Ярославский. Владелец украинской группы DCH. Forbes оценивает его состояние в $721 млн
15/24
PhotoXPress
Основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс. Бывший акционер Совкомбанка, был претендентом на покупку украинской «дочки» ВЭБа – Проминвестбанка
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«НІБУЛОН»
Бизнесмен Алексей Вадатурский. Генеральный директор сельскохозяйственного предприятия «Нибулон». После введения Россией санкций 1 ноября 2018 г. компания призвала «покупать украинское, блокировать российское»
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butkevich.com.ua
Бизнесмен Геннадий Буткевич. Совладелец одного из крупнейших украинских ритейлеров «АТБ-маркет»
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Serg Glovny / Zuma / TASS
Бывший руководитель партии «Укроп», бизнесмен Геннадий Корбан. После майдана 2013-2014 гг. занял пост вице-губернатора Днепропетровской области
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Wikimedia
Министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак. Выступает за введение визового режима между Россией и Украиной
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facebook.com/liliya.grynevych
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. В конце августа 2018 г. обвинила Россию в нарушении прав украиноязычного населения в Крыму, а также крымских татар
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ariev.info
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев. Активно комментировал проблемы России в ПАСЕ. Заявлял, что Россия потерпела «полное фиаско»
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Wikimedia
Депутат Верховной рады Борислав Береза. Спел с телеведущей канала «Россия 1» Ольгой Скабеевой украинский гимн, а также заявил: «До тех пор пока Кремль будет убивать украинцев, мы будем воспринимать вас как врагов. Именно Кремль. А россиянам я желаю, чтобы вы победили, избавились от Путина и его опричников» (цитата по радио Свобода»)
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Украинское Фото/PhotoXPress
Публицист, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Сторонник переформатирования советских праздников и традиций на Украине
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Американский спутниковый оператор OneWeb заявил, что не предлагал российскому правительству выкупить долю в проекте в обмен на предоставление частот. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании. Она добавила, что оператор получает много предложений от потенциальных инвесторов, но «российское правительство не входит в их число».
OneWeb – это проект, созданный в 2012 г. основателем микроспутникового стартапа O3b Networks Грегом Уайлером. К 2027 г. он намерен создать сеть из 900 низкоорбитальных спутников, чтобы покрыть весь мир высокоскоростным интернетом. Запуск первых спутников планируется до февраля 2019 г.
При этом компания более года не может получить частоты для работы в России. В 2017 г. совместное предприятие американского оператора и структуры Роскосмоса – «Уанвеб» (60% уставного капитала принадлежит OneWeb, 40% – системе спутниковой связи «Гонец», контролируемой «Роскосмосом») – подало соответствующие заявки в Государственную комиссию по радиочастотам. Вопрос несколько раз поднимался на заседаниях госкомиссии, но компания так и не получила частоты.
В декабре Reuters сообщил, что топ-менеджеры OneWeb на встрече в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым предлагали правительству подписать опционное соглашение с возможностью выкупа 12,5% проекта, если компания получит частоты для работы в России. Встреча состоялась несколько месяцев назад, писало агентство.
Позже министр цифрового развития и связи Константин Носков заявил, что на уровне правительства этот вопрос не обсуждался. Представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) Владимир Садовников в октябре заявлял, что OneWeb несет угрозу национальной безопасности России и может использоваться в разведывательных целях.
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Церетели рассказал о реакции Путина на свою скульптуру
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Президент Российской академии художеств Зураб Церетели рассказал о реакции президента России Владимира Путина, который увидел свою скульптуру. «Для него это стало неожиданностью», – рассказал «РИА Новости» скульптор.
По словам Церетели, сейчас скульптура стоит в его музее-мастерской в Переделкине, но Путин увидел ее в галерее художника на Пречистенке. Церетели рассказал также, что решил создать скульптуру Путина давно, когда наблюдал за ним во время соревнований по дзюдо. «Он был в такой же одежде. Дети выступали, а мы обсуждали выступления. Анатолий Собчак еще был рядом, в качестве главного судьи», – отметил скульптор. Именно тогда он сделал первые наброски. Церетели считает, что тогда ему удалось «поймать характер Путина».
Скульптуру, посвященную Путину, Церетели создал еще в 2004 г., писал «Деловой Петербург». Она называется «В здоровом теле – здоровый дух». Художник также говорил, что готов в любое время передать свою скульптуру в дар Петербургу, отмечает газета.
Сергей Пятаков / РИА Новости
Скульптура Владимира Путина в галерее Зураба Церетели
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АФК «Система» выкупила бывший пакет правительства Москвы в своей гостиничной компании — ВАО «Интурист». Доля АО «Бизнес-недвижимость» (структура «Системы») в капитале компании выросла с 66,203% до 91,239%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
«Бизнес-недвижимость» увеличила долю в ВАО «Интурист» в рамках консолидации гостиничных активов АФК «Система», — пояснил представитель АФК Сергей Копытов. Сумму и контрагента по сделке он не назвал, отметив, что пакет куплен у лица, не аффилированного с АФК.
Ранее 25,036% в «Интуристе» принадлежали правительству Москвы. После нескольких неудачных попыток продать актив в этом году город смог его реализовать, снизив цену пакета до 495 млн руб. (в 2015 г. за него просили 1,4 млрд руб.). Акции в ноябре приобрел Илья Семин, следует из данных инвестиционного портала Москвы.
Основными активами «Интуриста» являются пятизвездочные отели Savoy Westend Hotel в Карловых Варах и Principe Forte Dei Marmi в Тоскане, а также гостиница «Космос» на проспекте Мира в Москве. Помимо этого под управлением и в частичном владении «Интуриста» находятся несколько отелей в России, Чехии и странах Африки. Накануне стало известно, что «Интурист» вышел из капитала туроператора ITC Travel Investments, совместного предприятия с Thomas Cook. Сумму сделки стороны также не раскрыли.
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Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России в ноябре 2018 г. выросла до 9,52%, сообщил Банк России. До этого она снижалась с июльского максимума в 9,57%. В сентябре и октябре ставка была на минимальном в 2018 г. уровне – 9,41%.
Выдача новых ипотечных кредитов в ноябре выросла до 301,6 млрд руб. по сравнению с 254,8 млрд руб. в сентябре и 299,8 млрд руб. в октябре. Суммарная задолженность россиян по ипотеке выросла до 6,32 трлн руб. с 6,16 трлн руб в октябре.
В октябре – ноябре большинство крупных ипотечных банков повысили или объявили о повышении кредитных ставок. Так, лидер рынка – Сбербанк – поднял стоимость ипотеки с 22 октября по основным программам на 0,4–0,6 п. п. до 7,5–7,8% годовых (на новостройки партнеров) и до 9,7–10,1% (на готовое жилье) при наличии полиса комплексного страхования. Участники рынка объясняли удорожание ипотеки ростом ключевой ставки ЦБ и конъюнктурой рынка.