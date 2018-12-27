Mitsubishi отозвала 5000 внедорожников самой популярной в России модели
Российское представительство японского автопроизводителя Mitsubishi — «MMC рус» отзывает в России 4950 внедорожников Outlander. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Отзыву подлежат автомобили, проданные с марта по август. Причиной такого решения стало «возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ». «В худшем случае есть риск возгорания», — предупредил Росстандарт. На отозванных машинах при необходимости заменят нужный кабель, говорится в сообщении. Ремонт будет бесплатным для владельцев внедорожников.
Ранее стало известно, что Mitsubishi с января 2019 г. поднимет цены на все свои новые автомобили. Машины Mitsubishi подорожают в России на 25 000—50 000 руб. в зависимости от модели и комплектации, уточняла компания. Подробный список изменений она пообещала опубликовать на своем сайте 1 января. Для сравнения: самая продаваемая на российском рынке модель марки — кроссовер Outlander — стоит сейчас от 1 659 000 руб.