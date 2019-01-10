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Fiat Chrysler выплатит $700 млн из-за расследования о дизельных выбросах

Концерн Fiat Chrysler выплатит около $700 млн из-за подозрений в использовании нелегального программного обеспечения, которое позволяло дизельным дизельным автомобилям компании выделять избыточные выбросы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Fiat Chrysler заплатит штрафы на $311 млн регуляторам США и Калифорнии, еще $75 млн – другим штатам и $280 млн за урегулирование исков со стороны владельцев автомобилей, говорят собеседники агентства. Кроме того, по их информации, автопроизводитель выделит средства для возмещения избыточных выбросов старых автомобилей.

Сам Fiat Chrysler отрицает какие-либо правонарушения и уже заявлял, что не использовал программное обеспечение для обмана правил по выбросам, отмечает Reuters. Об урегулировании дела с автопроизводителем власти США объявят в четверг, добавляет агентство.

Власти США рассказывали о подозрениях Fiat Chrysler в занижении выбросов дизельных автомобилей с помощью «скрытой программы» еще в 2017 г. Завышенные выбросы окислов азота производят минимум 104 000 автомобилей – это Jeep Grand Cherokee и пикапы Dodge Ram, уточняло американское Агентство по охране окружающей среды. Из-за этой новости котировки компании упали 16%, торги ее бумагами приостанавливались.

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