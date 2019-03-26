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«Коммерсантъ» узнал о возможном закрытии двух из трех заводов Ford в России

СП Ford Sollers в рамках реструктуризации может закрыть две из трех площадок, на которых производятся автомобили. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и на рынке.

Предприятие владеет тремя заводами. Один – во Всеволожске (Ленинградская обл.) – выпускает 160 000 автомобилей в год, в частности седаны, хетчбэки и универсалы Ford Focus, седаны Ford Mondeo. Второй – в Набережных Челнах (Татарстан) – выпускает 110 000 автомобилей, в частности кроссоверы Ford Ecosport, хетчбэки и седаны Ford Fiesta. Третий – в Елабуге (Татарстан) – выпускает 85 000 машин, в частности кроссоверы Ford Explorer и Kuga, LCV Transit; также он выпускает двигатели.

По словам источников «Коммерсанта», производство и импорт легковых автомобилей Ford будут остановлены уже летом – компания оставит только LCV (сегмент легких коммерческих автомобилей). Сроки дилерам не назывались, но, пишет газета, речь идет об июне-июле. Продажи легковых автомобилей Ford в последнее время шли плохо в отличие от LCV, утверждают источники издания. Таким образом, указывает «Коммерсантъ», речь может идти о закрытии или возможной продаже площадок во Всеволожске и Набережных Челнах, в то время как в Елабуге площадка останется для выпуска LCV. Также не исключено, пишет газета, что в Елабуге продолжится выпуск Ford Explorer и Kuga.

Уход Ford из России по примеру General Motors также возможен, утверждают источники «Коммерсанта». Об этом может говорить отсутствие интереса компании к СПИК: все концерны должны будут подписать этот контракт до июля, чтобы получить доступ к промсубсидиям, т. е. фактически компенсации утильсбора, без которых производство в России будет нерентабельным.

Кроме того, под вопросом судьба сотрудничества Ford с «Соллерсом». По словам источников, компании сохранят партнерство, но, вероятно, в другой форме. Один из них утверждает, что речь может идти о начале контрактной сборки.

СП Ford Sollers ведет переговоры с потенциальными покупателями активов компании, говорят собеседники издания. Представитель «Соллерса» сообщил, что компании близки к окончательному решению по реструктуризации. Он отметил, что выбор вариантов ведется исходя из максимальной эффективности бизнес-модели и что правительство знает об этих планах.

Администрация Ленинградской области сообщила «Коммерсанту», что знает о ситуации, но прокомментирует после того, как будет принято решение, которое, как ожидается, Ford объявит 27 марта. ВЭБ, который в 2011 г. дал кредит в 39 млрд руб. на создание СП, отказался рассказать о деталях реструктуризации долга и его размер.

О планах СП Ford Sollers провести реструктуризацию «Коммерсантъ» писал в январе. Как рассказал представитель Минпромторга газете, рассматривается «несколько вариантов <...> с целью повышения эффективности бизнеса».