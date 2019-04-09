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Fiat Chrysler заплатит Tesla за объединение статистики продаж

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) заплатит производителю электромобилей Tesla несколько сотен миллионов евро за объединение статистики продаж и показателей выбросов вредных веществ проданных в Евросоюзе автомобилей. Это позволит FCA избежать штрафов за нарушение новых требований по уровню выбросов парниковых газов, передает Reuters.

Законодательство ЕС по учету выбросов позволяет создавать так называемые открытые пулы автопарков, в которые могут объединяться разные бренды. FCA первой сформировала такой открытый пул с Tesla, которая недавно начала поставлять хетчбэк Model 3 на рынки Европы и Китая. Компании начали вести совместно статистику продаж с 25 февраля, сообщила Financial Times в воскресенье со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Высокие выбросы углекислого газа автомобилей FCA будут компенсированы нулевыми Tesla, таким образом средние выбросы парниковых газов снизятся до допустимого уровня. В публикации FT не сообщается, сколько именно FCA заплатит Tesla.

По требованиям ЕС средние выбросы углекислого газа легковыми автомобилями к 2021 г. должны сократиться до 95 г/км. По данным JATO, в 2018 г. средние выбросы углекислого газа у автомобилей марки Fiat составили 119,2 г/км. Аналитическая компания Evercore ISI рассчитала, что для выполнения норм бренду потребуется снизить выбросы до уровня ниже 89 г/км. При разрыве в 30 г/км и размере штрафа 95 евро за каждый лишний г/км с проданного автомобиля, потенциальная сумма наказания для Fiat может составить около 3 млрд евро, оценила Evercore ISI.

Tesla не ответила на запросы о комментариях Reuters. FCA также не назвала суммы, которые будет платить, сообщив, что «стремится к сокращению выбросов всех машин», а … формирование пула обеспечивает гибкость предложения для клиентов, и «позволяет соответствовать требованиям с наименьшими затратами».

Согласно ежегодному отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Tesla за последние три года заработала более $1 млрд на продаже в США квот (кредитов) на выбросы. Правила позволяют производителю транспортных средств с нулевым уровнем выбросов получать за это кредиты и продавать их другим производителям. В прошлом кредиты поддерживали финансовое положение калифорнийской компании. FCA ранее покупала в США кредиты на выбросы у Tesla, Toyota Motor и Honda Motor.