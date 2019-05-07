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BMW потеряла 75% прибыли из-за расследования о сговоре

Чистая прибыль немецкого автопроизводителя BMW в I квартале сократилась на 74,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 588 млн евро, следует из отчетности компании.

Прибыль в расчете на акцию уменьшилась с 3,44 евро до 0,85 евро. Выручка в январе – марте снизилась на 0,9% и составила 22,46 млрд евро.

В документе поясняется, что негативный эффект на прибыль оказало списание 1,4 млрд евро, которые были зарезервированы в связи с расследованием Еврокомиссии в отношении компании.

В начале апреля Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке. BMW наличие сговора отрицала. Компаниям могут грозить штрафы в размере до 10% их глобального оборота.