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У проекта Aurus сменился руководитель

Генеральным директором компании «Аурус», дистрибутора люксовых автомобилей Aurus, с 1 июня 2019 г. назначен Адиль Ширинов, сообщил представитель Минпромторга. Он сменил на этом посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 г. Хильгерт продолжит работу в компании в статусе советника гендиректора «Ауруса».

Автомобили Aurus разработаны государственным институтом НАМИ (он контролирует компанию «Аурус») в рамках проекта «Единая модульная платформа», который обошелся бюджету более чем в 12 млрд руб. Первые машины в 2018 г. получил гараж президента – Владимир Путин использует Aurus в том числе в зарубежных поездках. Розничные продажи начнутся в 2020 г.

Ширинов «является одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России, а его профессиональный опыт и знания позволят вывести новый российский бренд Aurus на новый этап развития», объясняет представитель Минпромторга назначение. По его словам, в задачи Ширинова входит подготовка продаж и послепродажного обслуживания, организация серийного производства автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в Елабуге (Татарстан), который с 1 июля станет базой для обновленного совместного предприятия Ford Sollers.

Сейчас автомобили Aurus в разных кузовах (лимузины, седаны и проч.) выпускаются мелкими партиями на площадке НАМИ. Мощность – около 200 шт. в год. В Елабуге с 2021 г. планируется производить до 5000 автомобилей в год.

Параллельно Ширинов остается гендиректором СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода, принадлежащего «Соллерсу» Вадима Швецова. В российской компании также произошли изменения: гендиректором «Соллерса» вместо Швецова стал Николай Соболев. Ранее он занимал пост первого заместителя гендиректора.