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У проекта Aurus сменился руководитель

Ведомости
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Генеральным директором компании «Аурус», дистрибутора люксовых автомобилей Aurus, с 1 июня 2019 г. назначен Адиль Ширинов, сообщил представитель Минпромторга. Он сменил на этом посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 г. Хильгерт продолжит работу в компании в статусе советника гендиректора «Ауруса».

Автомобили Aurus разработаны государственным институтом НАМИ (он контролирует компанию «Аурус») в рамках проекта «Единая модульная платформа», который обошелся бюджету более чем в 12 млрд руб. Первые машины в 2018 г. получил гараж президента – Владимир Путин использует Aurus в том числе в зарубежных поездках. Розничные продажи начнутся в 2020 г.

Ширинов «является одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России, а его профессиональный опыт и знания позволят вывести новый российский бренд Aurus на новый этап развития», объясняет представитель Минпромторга назначение. По его словам, в задачи Ширинова входит подготовка продаж и послепродажного обслуживания, организация серийного производства автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в Елабуге (Татарстан), который с 1 июля станет базой для обновленного совместного предприятия Ford Sollers.

Сейчас автомобили Aurus в разных кузовах (лимузины, седаны и проч.) выпускаются мелкими партиями на площадке НАМИ. Мощность – около 200 шт. в год. В Елабуге с 2021 г. планируется производить до 5000 автомобилей в год.

Параллельно Ширинов остается гендиректором СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода, принадлежащего «Соллерсу» Вадима Швецова. В российской компании также произошли изменения: гендиректором «Соллерса» вместо Швецова стал Николай Соболев. Ранее он занимал пост первого заместителя гендиректора.

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Минюст США предоставит конгрессу документы расследования спецпрокурора Мюллера

Ведомости
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После нескольких недель переговоров министерство юстиции США согласилось предоставить конгрессу ключевые доказательства, которые собрал спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования влияния России на выборы США и возможного сговора между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и Москвой, пишет The New York Times.

«Эти документы позволят нам выполнить наши конституционные обязанности и решить, как реагировать на обвинения, выдвинутые против президента специальным адвокатом», – цитирует газета представителя комитета Джерролда Надлера. По его словам, все члены комитета – демократы и республиканцы – смогут лично с ним ознакомиться.

В докладе по итогам расследования, который ранее был представлен конгрессу, приводились примеры, как Трамп пытался мешать расследованию, заявил Мюллер на пресс-конференции, посвященной его отставке. О попытках Трампа повлиять на расследование говорил и генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр. Он упомянул 10 эпизодов, которые могли быть истолкованы как попытки президента США Дональда Трампа помешать правосудию

В 2017 г. в США началось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса после того, как спецслужбы США пришли к такому выводу, и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.

Кремль обвинения в сговоре с Трампом и вмешательстве в выборы отрицал. В апреле 2019 г. президент России Владимир Путин так прокомментировал итоги доклада Мюллера: «Я вам говорил – ничего не найдут».

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Политика
Новости

Экс-руководителя волгоградского СК задержали по делу о покушении на губернатора

Ведомости
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Бывшего руководителя волгоградского управления Следственного комитета задержали по делу о покушении на губернатора Волгоградской области, сообщается на сайте СК.

Задержание осуществляли сотрудники СК и ФСБ. Имя задержанного в сообщении не называется. Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила «РИА Новости», что речь идет о Михаиле Музраеве. Он возглавлял региональное управление СК с мая 2011 г. по декабрь 2018 г.

По информации следствия, Музраев причастен к попытке поджога дома губернатора региона Андрея Бочарова, которая была совершена в ноябре 2016 г. Организатором покушения был назван лидер ОПГ Евгений Ремезов. В конце мая его задержала ФСБ.

В 2003 г. Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16 500 кв. м на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду. Бочаров добивался возвращения в муниципальную собственность этих объектов, и Ремезов поручил членам ОПГ его убить, считают в СК.

Бизнес
Новости

Трейдер Total подал иск против Антипинского НПЗ

Ведомости
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Компания TOTSA Total Oil Trading SA, нефтетрейдер Total, подала в Арбитражный суд Тюменской области иск к Антипинскому НПЗ, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск поступил в суд 7 июня. Сумму требований к заводу составляет 911,4 млн руб. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Антипинский НПЗ – крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод в России. В прошлом году у него начались финансовые проблемы. В мае он прекратил прием нефти и направил в суд заявление о признании его банкротом.

В апреле крупнейший кредитор Антипинского НПЗ – Сбербанк – получил 80% предприятия. Позже банк продал ее предприятию ООО «Сокар энергоресурс», которым он владеет вместе с азербайджанской компанией SOCAR.

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Политика
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СКР: дело Голунова по-прежнему расследует МВД

Ведомости
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Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова не передавали Следственному комитету, его продолжает расследовать МВД. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил «Дождю», что МВД передало московскому управлению Следственного комитета дело Голунова. При этом адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что ему об этом ничего не известно. По его словам, в данный момент полиция проводит следственные действия по этому делу.

Хинштейн написал на своей странице в Twitter, что постановление о передаче дела в СК подписано. «Само постановление не означает, что дело уже передано физически из рук в руки. Это уже технический процесс», – отметил он.

Полицейские задержали Голунова 6 июня. Они сообщили об обнаружении у журналиста наркотиков. В УВД по ЗАО города Москвы против Голунова завели дело о покушении на сбыт наркотиков. Позже оно было передано в главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Эксперты не нашли следов наркотиков в биологических материалах Голунова, на его контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах. Сам журналист говорит, что наркотики ему подбросили. По мнению Голунова, его преследуют из-за его профессиональной деятельности. Он также рассказал, что при задержании его избили, в течение 12 часов не давали позвонить адвокату или предупредить близких.

Адвокат Голунова жаловалась в СК на задержавших журналиста полицейских. Генпрокуратура выражала готовность провести тщательную проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании Голунова. Заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку в связи с этим делом.

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Политика
Новости

Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в Следственный комитет

Ведомости
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МВД передало московскому управлению Следственного комитета уголовное дело против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн. Ранее он просил о передаче дела прокурора Москвы. МВД и Следственный комитет пока не подтверждали эту информацию.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил «Медузе», что у защиты нет сведений о передаче дела в Следственный комитет. По его словам, в данный момент полиция проводит следственные действия по этому делу.

Дело против Голунова завели в УВД по ЗАО города Москвы. Позже оно было передано в главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Представитель московского главка полиции Юрий Титов пояснял, что это было сделано «в целях объективного и всестороннего расследования».

Голунова задержали 6 июня. В полиции заявили, что у него были обнаружены наркотики. Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил Голунова под домашний арест на два месяца.

По словам Голунова, наркотики ему подкинули. Он считает, что его преследуют в связи с профессиональной деятельностью и его расследованием. Эксперты не нашли следов наркотиков в биологических материалах Голунова, на его контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

Политика
Новости

Суд досрочно освободил руководителя чеченского «Мемориала» из колонии-поселения

Ведомости
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Суд досрочно освободил руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, осужденного за хранение наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката правозащитника. Выездное заседание суда прошло в колонии-поселении в Аргуне, где Титиев отбывает наказание.

Шалинский городской суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере 18 марта. МВД Чечни утверждало, что в его автомобиле нашли пакет с наркотическим веществом. Титиев свою вину не признал и утверждал, что наркотики ему подбросили. Он отказался обжаловать приговор.

В соответствии с законом осужденный за преступление средней тяжести может просить об УДО, если отбыл не менее трети назначенного ему срока. Адвокат Титиева Петр Заикин пояснял, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, Титиев отбыл треть срока 9 мая. Защита Титиева подала ходатайство о его условно-досрочном освобождении (УДО) 15 мая. В документе говорилось, что ему не требуется дальнейшее содержание в заключении, поскольку он «осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина».

Дело Титиева в ходе расследования взял на контроль Совет по правам человека (СПЧ) при президенте, а его председатель Михаил Федотов просил руководителя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина проверить задержание правозащитника. Позже Федотов призвал передать расследование дела из МВД Чечни в центральный аппарат. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Федотова за позицию по этому делу, после чего за СПЧ вступился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: совет нельзя обвинить в некомпетентности, поскольку это представительный орган, объяснял он.

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Определены три округа Москвы, где пройдет электронное голосование

Ведомости
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Москвичи определили три округа, в которых в единый день голосования пройдет эксперимент по электронному голосованию. По итогам голосования в «Активном гражданине» победили округ №1 (Зеленоград), округ №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и округ №30 (Чертаново Центральное и Южное), сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, передает «Интерфакс».

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На них москвичи, зарегистрированные в этих округах, смогут выбрать способ голосования – традиционный или дистанционный. Электронное голосование не предполагает использования бумажного носителя. Для того чтобы проголосовать в электронной форме, избиратель должен подать заявление через портал госуслуг минимум за три дня до голосования. Заявление будет зарегистрировано лишь в том случае, если пользователь введет корректные паспортные данные и адрес, а затем пройдет дополнительную проверку. В день выборов в личном кабинете избиратель получит доступ к бюллетеню в электронной форме. Подача заявления не лишит избирателя права принять участие в голосовании традиционным способом, однако если он проголосовал дистанционно, он будет исключен из списков.

Для организации электронного голосования и установления его итогов в Москве будет создан специальный участковый избирком.

В конце мая соответствующий закон о проведении эксперимента на выборах в Мосгордуму подписал президент России Владимир Путин.

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Новости

Замдиректора ФСИН назвал Голунова образцовым арестантом

Ведомости
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Корреспондент «Медузы» Иван Голунов, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, ведет себя дисциплинированно, не нарушает условия домашнего ареста. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

«Можно сказать, образцовый арестант», – заявил Максименко. Помимо электронного браслета Голунову установили трекер на поясе. Такая мера была принята в связи с тем, что у журналиста есть загранпаспорт и следствие его не изъяло, пояснил замдиректора ФСИН.

Сотрудники полиции задержали Голунова 6 июня, но об этом стало известно только на следующий день. Полиция заявила, что при личном досмотре и при обыске в его квартире были обнаружены наркотики. Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца.

На суде Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Он считает, что преследование связано с его профессиональной деятельностью и его расследованием. Журналист также рассказал, что при задержании полицейские его били, в течение 12 часов не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких. Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова, сообщила заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, но официально ведомства эту информацию не подтвердили.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что эксперты химико-токсикологической лаборатории не нашли наркотиков в биологических следах Голунова. Эксперты МВД также не обнаружили следов наркотиков на его контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах.

Политика
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ОНК: Служба собственной безопасности МВД начала проверку по делу Голунова

Ведомости
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Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, рассказала заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, передает «РИА Новости». По ее словам, результатов этой проверки пока не предоставили. «Результатов мы еще не видели, возможно, прошло мало времени», – сообщила Меркачева в эфире «Эха Москвы». Она также заявила, что не удивится, если в полиции укажут на свои ошибки.

Официально оба ведомства еще не разместили информацию об идущих проверках или их результатах.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Голунова 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для журналиста домашний арест до 7 августа. В суде прокурор сказал, что Голунову грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов свою вину не признает. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с расследованием, которое он готовил. Он также рассказал, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов ему не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких. 

Генпрокуратура впоследствии заявила о готовности провести проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании журналиста. Управление МВД по Москве в субботу сообщило о передаче дела Голунова в главное следственное управление ведомства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали о деле Голунова и тех данных, что были опубликованы на сайте МВД, а также поправках. По словам Пескова, расследование дела против Голунова вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.

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Политика
Новости

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Ведомости
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Тверской районный суд Москвы арестовал Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, на 15 суток по обвинению в организации акции, создавшей помехи движению, сообщает «Медиазона».

Ранее 10 июня завершились 20 суток предыдущего ареста Волкова. Его доставили в ОВД, а затем в суд из спецприемника. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов уточнил в своем Twitter, что сейчас Волкова судят за акцию против пенсионной реформы в Петербурге, которая была согласована и прошла 9 сентября 2018 г.

В прошлый раз Волков был задержан в Москве 21 мая. Поводом для его задержания стала акция против повышения пенсионного возраста, прошедшая 9 сентября прошлого года в Москве. Оппозиционер утверждал, что полицейские следили за ним, когда он ехал на такси, затем остановили и доставили в ОВД «Даниловский». 22 мая Симоновский районный суд Москвы признал его виновным в нарушении п. 4 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу) и отправил под арест на 20 суток.

Акция против пенсионной реформы прошла в нескольких российских городах 9 сентября, в единый день голосования. В большинстве городов она была не согласована. По данным «ОВД-инфо», на акции по всей стране задержали более 1000 человек.

Политика
Новости

Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

Ведомости
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Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения. По его словам, это сокращение теневого сектора в экономике и рост потребительского кредитования, передает «Прайм». «Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы – расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор, – они тянут показатель реальных доходов вниз», – передает его слова агентство.

За I квартал 2019 г. реальные заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле – на 1,6%, напомнил Силуанов.

В апреле Росстат отчитался о том, что реальные располагаемые доходы населения в I квартале сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Похожие данные привел ранее и Центробанк, который в конце мая опубликовал обзор финансовой стабильности. В нем он назвал продолжающееся сокращение реальных располагаемых доходов населения и быстрый рост долговой нагрузки факторами риска для российской финансовой системы.

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