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В России может появиться новый штраф для автомобилистов

Правительство предлагает ввести штраф в размере до 2500 руб. для автомобилистов, проезжающих по платной дороге и не оплачивающих проезд. Соответствующие поправки в законодательство 20 июня рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством руководителя думского комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, пишет «Парламентская газета».

Для того чтобы начать штрафовать водителей за неоплаченный проезд по платным дорогам, следует использовать систему free-flow («свободный поток». – «Ведомости»). Как отмечает издание, эта система сделает передвижение по платной дороге свободнее. В России создание первой такой системы запланировано в рамках проекта по созданию и эксплуатации единой системы взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) Московской области. На данный момент законодательство не позволяет начать внедрение новой системы, так как она постоплатна по своей сути.

При разработке поправок учитывался опыт администрирования платных дорог и отдельных участков, в том числе опыт взыскания платы за вред, причиненный транспортными средствами с массой более 12 т, отмечает газета. Сейчас проезд по платной дороге предусматривает обязательную остановку автомобиля на пункте взимания платы. Строительство и содержание этих пунктов происходит за счет повышенного тарифа за проезд, напоминает издание. Собранные деньги предлагается в полном объеме направлять в бюджеты регионов.

На сегодняшний день в России плата за проезд взимается на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью свыше 1300 км. Платные дороги есть в 13 российских регионах: Московской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тверской и других областях.

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