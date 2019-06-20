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В России может появиться новый штраф для автомобилистов

Ведомости
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Правительство предлагает ввести штраф в размере до 2500 руб. для автомобилистов, проезжающих по платной дороге и не оплачивающих проезд. Соответствующие поправки в законодательство 20 июня рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством руководителя думского комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, пишет «Парламентская газета».

Для того чтобы начать штрафовать водителей за неоплаченный проезд по платным дорогам, следует использовать систему free-flow («свободный поток». – «Ведомости»). Как отмечает издание, эта система сделает передвижение по платной дороге свободнее. В России создание первой такой системы запланировано в рамках проекта по созданию и эксплуатации единой системы взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) Московской области. На данный момент законодательство не позволяет начать внедрение новой системы, так как она постоплатна по своей сути.

При разработке поправок учитывался опыт администрирования платных дорог и отдельных участков, в том числе опыт взыскания платы за вред, причиненный транспортными средствами с массой более 12 т, отмечает газета. Сейчас проезд по платной дороге предусматривает обязательную остановку автомобиля на пункте взимания платы. Строительство и содержание этих пунктов происходит за счет повышенного тарифа за проезд, напоминает издание. Собранные деньги предлагается в полном объеме направлять в бюджеты регионов.

На сегодняшний день в России плата за проезд взимается на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью свыше 1300 км. Платные дороги есть в 13 российских регионах: Московской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тверской и других областях.

В каких городах России самые плохие дороги

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На дороги Москвы выехали пять беспилотных автомобилей «Яндекса»

Ведомости
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Первые пять автомобилей-беспилотников компании «Яндекс» выехали на дороги Москвы в рамках правительственного эксперимента. Об этом сообщил представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», которая курирует проект, передает «РИА Новости».

В ноябре 2018 г. премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому на дорогах Москвы и Татарстана с 1 декабря должно было начаться тестирование беспилотного транспорта. Цель проекта, объяснял премьер, — «обкатать и нормативное регулирование, и технологические регламенты». Вице-премьер Максим Акимов говорил, что эксперимент, в рамках которого на дороги выйдет 100 автомобилей, должен продлиться до марта 2022 г. По плану в эксперименте должны участвовать не только «Яндекс», но и МАДИ, КБ «Аврора», «Камаз», «Иннополис», Таганрогский университет и другие.

По словам представителя НТИ «Автонет», «Яндекс» уже выпустил пять автомобилей, также до конца лета он выпустит еще 15, а до конца года — 95. До конца года ожидается расширение зон тестирования беспилотников в другие области, отметил он, выразив надежду на то, что «другие производители высокоавтоматизированных транспортных средств присоединятся к эксперименту».

В мае 2017 г. «Яндекс» сообщал о том, что провел испытание беспилотного автомобиля. В мае этого года гендиректор группы компаний Аркадий Волож рассказывал, что «Яндекс» запустил «два нормальных [беспилотных] такси-сервиса в "Сколково" и "Иннополисе"». «И там реально на сегодняшний день около 4 тыс. поездок», — добавил он.

В июне стало известно, что «Яндекс» открыл офис разработки беспилотных машин в Израиле.

В октябре прошлого года гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож прокатил Медведева на беспилотном автомобиле Toyota Prius «Яндекса». Поездка прошла по территории инновационного центра «Сколково». 

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Абрамович и партнеры продали 1,7% Evraz с дисконтом к рынку

Ведомости
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Основные акционеры Evraz продали на рынке 24,9 млн акций, или около 1,7% капитала компании. Цена размещения составила 6,35 фунта стерлингов за бумагу, говорится в сообщении на Лондонской бирже.

В среду, 19 июня, торги закрылись на уровне 6,76 фунта на акцию, следовательно, дисконт к рынку составил около 6%. Цена проданного пакета составила около 158 млн фунтов стерлингов ($200,6 млн). Акции продали Abiglaze Limited Александра Абрамова, Crosland Global Limited Александра Фролова, Greenleas International Holdings Романа Абрамовича и Toshi Holdings Евгения Швидлера. Организаторами сделки выступили Citigroup, Credit Suisse и UBS.

Три месяца назад основные акционеры Evraz уже продавали небольшой пакет компании. Тогда на продажу было выставлено 1,8% компании приблизительно за $212,5 млн. Вице-президент Evraz по финансам Николай Иванов говорил, что снижение доли акционеров сделает компанию менее уязвимой в случае введения санкций.

Согласно данным с сайта Evraz, сейчас доли акционеров распределены следующим образом: Абрамович владеет 28,77% Evraz через Greenleas International. Еще 19,41% у Abiglaze Limited Абрамова и 9,69% у Crosland Global Limited Фролова.

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Экономика
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РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Ведомости
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Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Центробанк и Минфин и которая должна заработать в 2020 г., смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, а также на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов, пишет РБК со ссылкой на находящуюся на межведомственном согласовании версию законопроекта об ИПК. Как отмечает издание, до сих пор остается нерешенным вопрос о принципе вхождения россиян в систему ИПК и о ставке отчислений в нее.

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия. Расчет происходит следующим образом: все накопленные на пенсионном счете деньги умножаются на коэффициент ожидаемого периода выплаты.

Период дожития предположительно будет определяться при помощи расчета на основе половозрастной структуры клиентов конкретного негосударственного пенсионного фонда (НПФ), рассказал РБК федеральный чиновник. По его словам, если человек захочет выйти на пенсию позже, то период дожития будет меньше, а пенсия, в свою очередь, – выше. Участник ИПК сможет единовременно пополнить счет при назначении пенсии для увеличения размера выплат в будущем. Если к моменту назначения пенсии сумма на счете будет недостаточной для пожизненной выплаты, то участник системы получит единовременную выплату. При этом участник системы может при желании оформить не пожизненную пенсию, а срочную выплату. При таком варианте в случае смерти человека остаток средств на его счете наследуется родственниками.

«Законопроект еще не досогласован. Моя позиция заключается в том, что неправильно людей загонять в ИПК, люди сами должны принимать решение, стоит ли им перечислять свои средства в схемы пенсионных накоплений», – заявил РБК председатель думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Источник, близкий к администрации президента, заявил РБК, что основные пункты законопроекта обсуждают в Кремле, в том числе с представителями Минфина и ЦБ. Минфин отказался комментировать тему ИПК до полной готовности проекта закона.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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Бизнес
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Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Ведомости
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Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсантъ».

Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и Минэкономики должны доложить о результатах в правительство до 18 июля. В Минсельхозе заявили, что поддерживают это предложение. В Минпромторге сказали, что не получали поручение.

Подобных мер сегодня нет ни в одной стране мира, сказал «Коммерсанту» владелец Novikov Group Аркадий Новиков. Эта мера не повлияет на продажи российского вина и не снизит потребление импортной продукции, считает президент крупного импортера вина Simple Максим Каширин.

В конце мая премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства. Эта мера была введена для развития отечественного виноградарства и виноделия, пояснили в правительстве.

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СП «Ростеха» и «Глонасс» будет отвечать за фиксацию нарушений ПДД

Ведомости
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Минкомсвязи готовит проект распоряжения правительства, согласно которому единственным исполнителем контрактов по фиксации нарушений правил дорожного движения станет ООО «ГЛОНАСС БДД» – дочернее предприятие «Ростеха» и «Глонасс». Об этом говорится в направленной главам регионов правительственной телеграмме, с которой ознакомился «Коммерсантъ».

Правительство предлагает установить цену аренды одного комплекса на уровне 65 000–90 000 руб. в месяц, или 150–250 руб. за «услугу» предоставления информации о правонарушении.

По информации газеты, «Ростех» предлагал определить единственного поставщика президенту Владимиру Путину. Президент поручил проработать эту инициативу правительству. В Минтрансе, Минкомсвязи и Минэкономразвития такому решению удивились, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с деталями разработки решения. Он отметил, что оно нарушает принципы конкуренции.

Власти некоторых регионов ранее заключили 10–12-летние концессионные соглашения и госконтракты с компаниями на установку и обслуживание камер, отмечает «Коммерсантъ». Инвестиции возвращаются за счет оплаченных штрафов. Однако такая схема вызывает негативную реакцию водителей, которые считают, что частные компании зарабатывают на участниках движения.

Технологии
Новости

YouTube улучшит качество 1000 знаковых музыкальных клипов

Ведомости
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YouTube и Universal Music Group планируют улучшить качество почти 1000 знаковых музыкальных видеоклипов, которые вышли несколько десятилетий назад. Об этом сообщается в блоге сервиса.

Многие известные клипы на YouTube сейчас доступны только в устаревших стандартах, отмечается в сообщении. После обновления они будут доступны в HD-качестве.

YouTube уже выпустил 100 первых обновленных клипов. Среди них клипы Billy Idol, Janet Jackson, Kiss, Lady Gaga, Maroon 5, Gwen Stefani, Smokey Robinson, The Killers, Tom Petty и другие.

Сервис будет выпускать обновленные клипы каждую неделю. Все 1000 клипов планируется отреставрировать до конца 2020 г.

Финансы
Новости

Аветисян выразил надежду на участие Baring Vostok в развитии банка «Восточный»

Ведомости
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Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян надеется, что инвестфонд Baring Vostok будет участвовать в дальнейшем развитии банка. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Аветисян также выразил надежду, что Baring Vostok не будет «вносить очередной деструктив», распространяя недостоверную информацию о сложной ситуации в банке. «Вообще это очень странно и похоже на то, как змея пожирает свой хвост», – сказал он.

По словам Аветисяна, «Восточный» показал в мае рекордную прибыль. Запас капитала достаточен для исполнения банком обязательств перед клиентами и ЦБ, добавил он.

Ранее Арбитражный суд Амурской области обязал компанию Evison, которая принадлежит Baring Vostok, исполнить опцион и передать «Финвижн» Аветисяна 10% акций банка «Восточный». 18 июня опцион был исполнен.

Политика
Новости

Бизнесмена Бойко-Великого вызвали на допрос по делу о растрате

Ведомости
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Бизнесмена Василия Бойко-Великого допрашивают по уголовному делу о присвоении и растрате. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Алексей Аверьянов.

Он не подтвердил задержание Бойко-Великого. По его словам, сейчас проходят следственные действия. Он также не уточнил, в каком статусе по этому делу находится бизнесмен.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, что Бойко-Великого, председателя правления банка «Кредит-экспресс» Аллу Кабанову и еще нескольких человек задержали по делу о присвоении и растрате. По информации издания, Следственный комитет заинтересовало формирование кредитного портфеля банка – в частности, кредитование связанных сторон. ЦБ отозвал лицензию у «Кредит-экспресса» в мае 2018 г.

Бойко-Великий – основной владелец ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Этой компании принадлежит 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».

Технологии
Новости

YouTube может перенести все детские видео в отдельное приложение

Ведомости
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Видеохостинг YouTube может перенести весь детский контент в отдельное приложение YouTube Kids для защиты детей от нежелательных материалов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Такие меры могут принять из-за растущей критики в адрес компании: в США ее обвиняют в неспособности установить контроль за контентом с участием детей и предназначенным для детской аудитории.

Направление детских видео является одним из самых популярных на YouTube и приносит компании значительные объемы рекламного дохода, поэтому такой шаг является рискованным с точки зрения сохранения аудитории. Другим возможным решением проблемы может стать отключение для детей функции автоматического запуска нового видео после завершения предыдущего.

Как отметила официальный представитель YouTube, в компании рассматривают множество различных идей и «некоторые из них так и остаются идеями», пишет издание. Пользователи YouTube ежедневно просматривают порядка 1 млрд часов видео. Потенциальные изменения могут стать одними из самых серьезных для сервиса.

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Экономика
Новости

ФРС сохранила базовую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых

Ведомости
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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на текущем уровне в 2,25–2,5%, об этом сообщается на сайте регулятора. Восемь членов комитета ФРС по открытым рынкам по итогам заседания 18–19 июня проголосовали за сохранение базовой процентной ставки в 2019 г. на текущем уровне. Один из членов комитета высказался за одно повышение ставки в этом году, один – за одно понижение, и семь человек – за два понижения. 

При этом прогноз по росту ВВП США на текущий год сохранен на уровне 2,1%, а на 2020 г. повышен до 2% с 1,9%. Прогноз по инфляция на 2019 г. понижен до 1,5% с 1,8%, на 2020 г. — до 1,9% с 2%. 

Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали, что на заседании 18–19 июня ФРС примет решение о сохранении базовой ставки, но в дальнейшем может перейти к снижению. Они отмечали, что торговая война с Китаем и резкое ужесточение денежной политики могут угрожать дальнейшему росту экономики США.

Бизнес
Новости

Ликвидацию отходов Байкальского ЦБК могут поручить новому подрядчику

Ведомости
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В Иркутской области могут сменить подрядчика ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко. С 2017 г. за ликвидацию отходов отвечает «Росгеология», которая должна к 1 июля представить новую технологию утилизации, отметил он. «Но этого, скорее всего, не произойдет», – добавил губернатор.

Он добавил, что отказ от услуг «Росгеологии» может привести к тому, что власти найдут решение по уничтожению, а не переработке отходов. Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области, руководство региона с 2017 г. направило в «Росгеологию» три письма с претензиями по поводу исполнения контракта на ликвидацию отходов.

Целлюлозное производство на Байкале решили закрыть еще в феврале 2013 г. На тот момент 49% акций комбината принадлежали Росимуществу, остальное – структурам предпринимателя Николая Макарова. В октябре 2016 г. на базе ЦБК решили создать туристический кластер. Меморандум об этом подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь».

В 2017 г. стало известно о нехватке денег на работы по ликвидации экологического ущерба от накопленных отходов ЦБК. Помощник президента Андрей Белоусов говорил, что на это необходимо выделить 6 млрд руб. Президент России Владимир Путин поручил изыскать средства и решить экологическую проблему. В мае 2019 г. Счетная палата сообщила, что с 2013 г. на ликвидацию отходов ЦБК правительством выделено уже более 4 млрд руб., но необходимые работы так и не начались.

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