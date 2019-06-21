Межведомственная комиссия одобрила пять специнвестконтрактов в автопроме
Межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) решила поддержать проекты компаний Volkswagen, GM-АвтоВАЗ, «Автотор», «ПСМА» и Volvo, сообщила пресс-служба Минпромторга.
Volkswagen планирует реализовать проект по углублению локализации моделей автомобилей VW Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Kodiak, Volkswagen Tiguan и Tarek. В частности, речь идет о локализации производства двигателей, коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем.
«Автотор» в рамках специнвестконтракта планирует создать почти тысячу новых рабочих мест, а также произвести и реализовать продукции на сумму более 3 трлн руб. «ПСМА» займется производством двигателей. По итогам реализации проекта совокупная доля экспортных поставок в выручке компании может составить порядка 12%, отмечает Минпромторг.
GM-АвтоВАЗ планирует расширить модельный ряда Chevrolet-NIVA. Volvo займется локализацией производства грузовых автомобилей.