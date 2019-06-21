Межведомственная комиссия одобрила пять специнвестконтрактов в автопроме

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ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта

Европейский совет готов рассмотреть вопрос о том, чтобы не признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран-членов ЕС.

Выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нарушает минские соглашения, считают в ЕС. Европейский совет призвал срочно возобновить переговоры для выполнения условий соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами конфликта.

В конце апреля президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Он заявил, что не хочет создавать этим решением проблемы для Украины, но ситуация с правами человека в ДНР и ЛНР переходит границы.

В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса. Всего заявления на получение гражданства России направили 12 тысяч жителей ДНР и ЛНР.