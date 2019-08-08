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Мэрия Москвы заметила резкий рост ДТП с такси

В Москве с начала года увеличилось число ДТП с участием такси на 15% год к году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заммэра, руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.

По мнению Ликсутова, причиной этого может быть высокая загруженность таксистов: они получают много заказов и перерабатывают.

«Одно из наших предложений было, если агрегатор регулирует стоимость поездки, то тогда агрегатор должен гарантировать водителю определенный уровень дохода, который он должен получить в любом случае», – сказал Ликсутов.

Заммэра считает, что зарплаты таксистов в Москве не должны быть меньше, чем у водителей общественных автобусов.

За последние десять лет рынок легального такси в столице вырос более чем в шесть раз, с 7500 машин до более чем 50 000, добавил Ликсутов. Количество пассажиров, по его словам, за то же время выросло в 20 раз – почти до 900 000 пассажиров в день.