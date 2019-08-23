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Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с 21 октября по 20 апреля 2020 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на форумы сотрудников. В компании газете подтвердили эту информацию.

Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании. ГАЗ откажется от этой меры, если ситуация на рынке стабилизируется.

ГАЗ ожидает, что рынок легковых коммерческих автомобилей может сократиться на 15% по итогам 2019 г. В таком случае производство сократится примерно на ту же величину. В концерне считают, что на рынок негативно влияют высокие ставки по кредитам, инфляция, сокращение господдержки и инвестиций в основной капитал, а также завершение крупных федеральных строек. Кроме того, из-за санкций у ГАЗа могли возникнуть проблемы с поставками компонентов, в частности для двигателя Evotech, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Группа ГАЗ – крупнейший актив машиностроительного холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски. Она попала под санкции США вместе с другими компаниями бизнесмена, но осталась последним его активом, с которого еще не были сняты ограничения.