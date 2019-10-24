Авто

Новости

Tesla отчиталась о прибыли впервые с начала года

Чистая прибыль Tesla Илона Маска в III квартале 2019 г. составила $143 млн, или $0,8 на акцию, следует из отчетности компании. Результат превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали, что компания получит убыток в размере $0,46 на акцию. Возвращение к прибыли после убытков в двух предыдущих кварталах стало возможным благодаря существенному снижению затрат, пояснила Tesla.

При этом выручка компании в III квартале оказалась ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, – $6,3 млн против $6,8 млн. Эксперты тоже предсказывали более высокую выручку – $6,43 млн. На этот показатель оказало влияние трехкратное увеличение доли арендованных автомобилей, говорится в отчетности Tesla.

После публикации отчетности стоимость акций Tesla выросла на 20% – с $254 до $306 за бумагу, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Tesla в I квартале 2019 г. отчиталась о чистом убытке, который составил $702 млн. В числе причин компания назвала сокращение продаж и крупнейшую в истории выплату по конвертируемым облигациям в размере $920 млн. Во II квартале убыток составил $408 млн. Два предшествовавших спаду квартала производитель электромобилей демонстрировал прибыль: $139,4 млн в IV квартале и $311,5 млн в III квартале 2018 г.