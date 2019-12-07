Бывший главный дизайнер BMW вернется в Volkswagen
Главный дизайнер бренда Volkswagen Passenger Cars Клаус Бишофф станет руководителем дизайна всей группы Volkswagen (VW), сообщила компания. Назначение вступит в силу с 1 апреля 2020 г. Михаэль Мауэр, который сейчас руководит разработками дизайна группы и одновременно марки Porsche, сосредоточится на своих обязанностях в Porsche, говорится в сообщении.
Дизайн Volkswagen Passenger Cars с 1 июля 2020 г. возглавит Йозеф Кабан, сообщила компания. Словацкий дизайнер, которому сейчас 46 лет, вернулся в группу Volkswagen после 2,5 года работы в BMW Group, где он сначала руководил дизайном марки BMW, а с апреля по октябрь 2019 г. находился в должности главного дизайнера Rolls-Royce Motor. Кабан начал работать в VW в 1993 г. и сделал себе имя как разработчик суперкара Bugatti Veyron. Когда ему было 35 лет, в начале 2008 г. его назначили ответственным за дизайн Skoda, чешского филиала VW. Перед этим в 2003–2006 гг. он занимался экстерьером машин бренда Audi.
Бишофф (57 лет) работает в VW с 1989 г. В 2006 г. он был назначен руководителем центра дизайна в Вольфсбурге, в 2007 г. стал главным дизайнером бренда Volkswagen Passenger Cars. Мауэр (57 лет) начал карьеру дизайнера в 1986 г. в Mercedes-Benz, занимал там различные руководящие должности. В 2000 г. от перешел в Saab, затем работал в европейском дизайнерском центре General Motors. С 2004 г. Мауэр руководил отделом дизайна Porsche, а в 2016 г. стал отвечать за дизайн всей группы, заменив ушедшего в отставку Вальтера де Сильва и совмещая новые обязанности с работой в Porsche.