Бывший главный дизайнер BMW вернется в Volkswagen

Дизайн Volkswagen Passenger Cars с 1 июля 2020 г. возглавит Йозеф Кабан, сообщила компания. Словацкий дизайнер, которому сейчас 46 лет, вернулся в группу Volkswagen после 2,5 года работы в BMW Group, где он сначала руководил дизайном марки BMW, а с апреля по октябрь 2019 г. находился в должности главного дизайнера Rolls-Royce Motor. Кабан начал работать в VW в 1993 г. и сделал себе имя как разработчик суперкара Bugatti Veyron. Когда ему было 35 лет, в начале 2008 г. его назначили ответственным за дизайн Skoda, чешского филиала VW. Перед этим в 2003–2006 гг. он занимался экстерьером машин бренда Audi.