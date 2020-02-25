«Камаз» может перейти на неполную рабочую неделю
Крупнейший в России производитель грузовиков «Камаз» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля, пишет корпоративное издание автозавода. Документ подготовлен в качестве подстраховки на случай перебоев в поставках комплектующих, в том числе из Китая, вызванных дальнейшим распространением коронавируса, уточняет издание. О потенциальной корректировке производственного плана из-за коронавируса автоконцерн сообщал еще в конце января.
Изданный приказ может быть аннулирован до вступления в силу, поясняют в «Камазе». «Аналогичные приказы о возможном объявлении простоя традиционно выпускаются в сложные для компании моменты и, как правило, бывают аннулированы до наступления срока их исполнения», – говорится в заявлении компании. Такие приказы должны помочь заводу избежать незапланированных простоев производства и сэкономить компании средства, отмечается в сообщении.
Представитель «Камаза» ранее уточнил «Ведомостям», что всего автоконцерн закупает более 1000 наименований комплектующих (российских и зарубежных), из них почти 80 – в Китае; в этом списке – хомуты, фильтры, насосы гидравлического усилителя руля и др. Имеющихся запасов комплектующих должно хватить для полноценной работы в феврале, но проблемы могут возникнуть начиная с мартовского производства, предупреждал «Камаз». В 2019 г. «Камаз» произвел 34 700 грузовиков. В 2020 г. по ранее утвержденному бизнес-плану предполагается выпустить 35 700 шт.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Кроме Китая случаи заболевания зарегистрированы в 32 странах. По оценке SCMP, общее количество заболевших по всему миру превысило 80 000 еловек, из них умерло 2700 человек.