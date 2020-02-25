«Камаз» может перейти на неполную рабочую неделю

Представитель «Камаза» ранее уточнил «Ведомостям», что всего автоконцерн закупает более 1000 наименований комплектующих (российских и зарубежных), из них почти 80 – в Китае; в этом списке – хомуты, фильтры, насосы гидравлического усилителя руля и др. Имеющихся запасов комплектующих должно хватить для полноценной работы в феврале, но проблемы могут возникнуть начиная с мартовского производства, предупреждал «Камаз». В 2019 г. «Камаз» произвел 34 700 грузовиков. В 2020 г. по ранее утвержденному бизнес-плану предполагается выпустить 35 700 шт.