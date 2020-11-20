В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км в час
Введение штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч изменит ситуацию с безопасностью на дорогах, заявил агентству городских новостей «Москва» депутат Госдумы Александр Васильев.
«Если отменить дельту 20 км/ч и начинать наказывать при превышении даже на 1 км/ч, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах», — сказал Васильев. Он отметил, что нарушителем ПДД является любой человек, который нарушил разрешенную скорость на 1 км/ч.
Депутат подчеркнул, что превышение скорости является значительным фактором возникновения всех дорожно-транспортных происшествий.
В конце декабря 2019 г. пресс-секретарь Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост главы правительства, сообщил, что Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Он напомнил, что МВД также не одобряет эту инициативу, поэтому в ближайшее время решение о снижении порога вряд ли будет принято.