СМИ сообщили об отказе властей от продления программы льготного автокредитования
Министерство промышленности и торговли России решило не перезапускать программу льготного автокредитования, которая компенсирует 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ранее ведомство выделило на реализацию этой меры поддержки 5 млрд руб. В мае состоялся отбор банков, которые примут участие в программе. Однако теперь Минпромторг не подтвердил ее запуск с августа или позже и отозвал предоставленные кредитным организациям средства.
В министерстве заявили, что оценивают целесообразность возобновления программы. Там пояснили, что сейчас отмечается ажиотажный спрос на автомобили. Так, продажи машин превышают показатели допандемийного 2019 г., вследствие чего рынок перегрет.
Тот факт, что Минпромторг решил не продлевать программу льготного автокредитования, подтвердили в «Росбанк авто» и ВТБ. В первом заявили, что дальнейшие шаги властей будут зависеть от спроса и общей ситуации на авторынке, а также уровня инфляции и готовности производителей нарастить поставки машин.
Руководитель подразделений кредитования и страхования Fresh Auto Дарья Тимченко отметила, что сейчас автомобилей со стоимостью до 1,5 млн руб. «очень мало». Участники рынка указали, что в текущих реалиях с учетом роста инфляции и цен на машины было бы правильно изменить программу: субсидировать ставку по кредиту вместо того, чтобы давать скидку на машину.