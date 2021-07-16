СМИ сообщили об отказе властей от продления программы льготного автокредитования

Руководитель подразделений кредитования и страхования Fresh Auto Дарья Тимченко отметила, что сейчас автомобилей со стоимостью до 1,5 млн руб. «очень мало». Участники рынка указали, что в текущих реалиях с учетом роста инфляции и цен на машины было бы правильно изменить программу: субсидировать ставку по кредиту вместо того, чтобы давать скидку на машину.