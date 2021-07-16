Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Авто

СМИ сообщили об отказе властей от продления программы льготного автокредитования

Ведомости

Министерство промышленности и торговли России решило не перезапускать программу льготного автокредитования, которая компенсирует 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ранее ведомство выделило на реализацию этой меры поддержки 5 млрд руб. В мае состоялся отбор банков, которые примут участие в программе. Однако теперь Минпромторг не подтвердил ее запуск с августа или позже и отозвал предоставленные кредитным организациям средства.

В министерстве заявили, что оценивают целесообразность возобновления программы. Там пояснили, что сейчас отмечается ажиотажный спрос на автомобили. Так, продажи машин превышают показатели допандемийного 2019 г., вследствие чего рынок перегрет.

Тот факт, что Минпромторг решил не продлевать программу льготного автокредитования, подтвердили в «Росбанк авто» и ВТБ. В первом заявили, что дальнейшие шаги властей будут зависеть от спроса и общей ситуации на авторынке, а также уровня инфляции и готовности производителей нарастить поставки машин.

Руководитель подразделений кредитования и страхования Fresh Auto Дарья Тимченко отметила, что сейчас автомобилей со стоимостью до 1,5 млн руб. «очень мало». Участники рынка указали, что в текущих реалиях с учетом роста инфляции и цен на машины было бы правильно изменить программу: субсидировать ставку по кредиту вместо того, чтобы давать скидку на машину.

Ранее по теме: Банки в первом полугодии выдали рекордный размер автокредитов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных