Трасса Петербург — Москва будет готова к беспилотным грузоперевозкам к 2024 году
Трассу Санкт-Петербург — Москва (М11, «Нева») подготовят к осуществлению беспилотного грузового движения к 2024 г., заявил в интервью на телеканале «Россия 24» министр транспорта России Виталий Савельев.
«Сейчас все страны примерно одинаково двигаются в этом направлении. Мы рассматриваем вариант автомобильного транспорта беспилотного, квадрокоптера, мы рассматриваем возможность речного морского транспорта, даже железнодорожного. Но выиграет та страна, которая сможет это внедрить массово. Поэтому мы для себя приняли решение, что трасса Санкт-Петербург — Москва для грузового движения именно беспилотного будет к 2024 году готова», — сказал он.
Савельев охарактеризовал данный проект как «вполне реальный» и выразил надежду на его осуществление. Министр уточнил, что для этого необходима нормативная база, а также вложения бизнеса, заинтересованного в данной инициативе.
До этого, 1 августа, первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал об идее в I квартале 2024 г. запустить беспилотные грузоперевозки по трассе М11. Он уточнил, что в этом случае человек все равно будет находиться в транспортной средстве, однако он подключится к управлению только при аварийной ситуации.