Трасса Петербург — Москва будет готова к беспилотным грузоперевозкам к 2024 году

«Сейчас все страны примерно одинаково двигаются в этом направлении. Мы рассматриваем вариант автомобильного транспорта беспилотного, квадрокоптера, мы рассматриваем возможность речного морского транспорта, даже железнодорожного. Но выиграет та страна, которая сможет это внедрить массово. Поэтому мы для себя приняли решение, что трасса Санкт-Петербург — Москва для грузового движения именно беспилотного будет к 2024 году готова», — сказал он.