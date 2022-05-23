Бывший министр транспорта назначен президентом «АвтоВАЗа»

Максим Соколов родился 29 сентября 1968 г. в Ленинграде. В 1991 г. окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В период с 1994 по 2004 г. являлся генеральным директором «Росси», затем – генеральным директором «Корпорации С». В 2004 г. перешел на работу в администрацию Санкт-Петербурга. С 2009 г. руководил департаментом промышленности и инфраструктуры правительства России. С 2012 по 2018 г. Соколов был министром транспорта России. В конце 2019 г. занял должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, где курировал развитие транспортной инфраструктуры, туризма, транспорта, инвестиций, инновации и торговлю.