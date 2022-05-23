Газета
Бизнес

Бывший министр транспорта назначен президентом «АвтоВАЗа»

Ведомости

Совет директоров «АвтоВАЗа» и госкорпорация «Ростех» утвердили бывшего министра транспорта России Максима Соколова в должности президента автомобилестроительной компании. Об этом сообщается на сайте «АвтоВАЗа».

Решение вступило в силу 23 мая 2022 г. По словам Соколова, своей первостепенной задачей он видит сохранение коллектива предприятия и обеспечение его работой. «Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь – отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области и Приволжском Федеральном округе», – сказал Соколов.

Максим Соколов родился 29 сентября 1968 г. в Ленинграде. В 1991 г. окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В период с 1994 по 2004 г. являлся генеральным директором «Росси», затем – генеральным директором «Корпорации С». В 2004 г. перешел на работу в администрацию Санкт-Петербурга. С 2009 г. руководил департаментом промышленности и инфраструктуры правительства России. С 2012 по 2018 г. Соколов был министром транспорта России. В конце 2019 г. занял должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, где курировал развитие транспортной инфраструктуры, туризма, транспорта, инвестиций, инновации и торговлю.

17 мая Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault на Волгоградском проспекте, который перешел в собственность города, будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.

Новый менеджмент «АвтоВАЗа», который заменит французское руководство, представит новую стратегию развития компании в ближайшее время, отмечало агентство. Мантуров также сообщал, что Renault в рамках сделки о передаче своих российских активов правительству обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных