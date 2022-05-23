Бывший министр транспорта назначен президентом «АвтоВАЗа»
Совет директоров «АвтоВАЗа» и госкорпорация «Ростех» утвердили бывшего министра транспорта России Максима Соколова в должности президента автомобилестроительной компании. Об этом сообщается на сайте «АвтоВАЗа».
Решение вступило в силу 23 мая 2022 г. По словам Соколова, своей первостепенной задачей он видит сохранение коллектива предприятия и обеспечение его работой. «Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь – отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области и Приволжском Федеральном округе», – сказал Соколов.
Максим Соколов родился 29 сентября 1968 г. в Ленинграде. В 1991 г. окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В период с 1994 по 2004 г. являлся генеральным директором «Росси», затем – генеральным директором «Корпорации С». В 2004 г. перешел на работу в администрацию Санкт-Петербурга. С 2009 г. руководил департаментом промышленности и инфраструктуры правительства России. С 2012 по 2018 г. Соколов был министром транспорта России. В конце 2019 г. занял должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, где курировал развитие транспортной инфраструктуры, туризма, транспорта, инвестиций, инновации и торговлю.
17 мая Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault на Волгоградском проспекте, который перешел в собственность города, будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.
Новый менеджмент «АвтоВАЗа», который заменит французское руководство, представит новую стратегию развития компании в ближайшее время, отмечало агентство. Мантуров также сообщал, что Renault в рамках сделки о передаче своих российских активов правительству обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу».