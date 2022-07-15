Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в июне сократились на 15%
Продажи новых легковых транспортных средств в Евросоюзе упали на 15,4% за июнь 2022 г., в сравнении с аналогичным периодом 2021 г., сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) в опубликованном заявлении. Всего за июнь было продано порядка 886 000 легковых автомобилей — самый низкий показатель за июнь с 1996 г., отмечают в ассоциации.
Уменьшение объемов реализации автомобилей в данный момент наблюдается на всех ведущих рынках Евросоюза. В годовом выражении продажи авто в июне сократились на 18,1% в ФРГ, в Италии — на 15%, во Франции — 14,2%, в Испании — на 7,8%.
Всего за первые два квартала 2022 г. в ЕС было реализовано примерно 4,6 млн автомобилей, что на 14% меньше, чем за аналогичный период в 2021 г. Так продажи в Италии сократились на 22,7%, во Франции — на 16,3%, в Германии — на 11%, в Испании — на 10,7%.
Эксперты считают одной из основных причин падения продаж автомобилей сложности с поставками компонентов, которые необходимы для производства самих машин.
В январе 2022 г. продажи автомобилей в Евросоюзе достигли рекордно низкого значения для этого месяца за все время ведения наблюдений. За январь показатель составил 682 596 шт. — на 6% меньше, чем в январе 2021 г. Падение связали с сохраняющимся глобальным дефицитом полупроводников.
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