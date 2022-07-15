Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в июне сократились на 15%

Всего за первые два квартала 2022 г. в ЕС было реализовано примерно 4,6 млн автомобилей, что на 14% меньше, чем за аналогичный период в 2021 г. Так продажи в Италии сократились на 22,7%, во Франции — на 16,3%, в Германии — на 11%, в Испании — на 10,7%.