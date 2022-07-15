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Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в июне сократились на 15%

Ведомости

Продажи новых легковых транспортных средств в Евросоюзе упали на 15,4% за июнь 2022 г., в сравнении с аналогичным периодом 2021 г., сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) в опубликованном заявлении. Всего за июнь было продано порядка 886 000 легковых автомобилей — самый низкий показатель за июнь с 1996 г., отмечают в ассоциации.

Уменьшение объемов реализации автомобилей в данный момент наблюдается на всех ведущих рынках Евросоюза. В годовом выражении продажи авто в июне сократились на 18,1% в ФРГ, в Италии — на 15%, во Франции — 14,2%, в Испании — на 7,8%.

Всего за первые два квартала 2022 г. в ЕС было реализовано примерно 4,6 млн автомобилей, что на 14% меньше, чем за аналогичный период в 2021 г. Так продажи в Италии сократились на 22,7%, во Франции — на 16,3%, в Германии — на 11%, в Испании — на 10,7%.

Эксперты считают одной из основных причин падения продаж автомобилей сложности с поставками компонентов, которые необходимы для производства самих машин.

В январе 2022 г. продажи автомобилей в Евросоюзе достигли рекордно низкого значения для этого месяца за все время ведения наблюдений. За январь показатель составил 682 596 шт. — на 6% меньше, чем в январе 2021 г. Падение связали с сохраняющимся глобальным дефицитом полупроводников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных