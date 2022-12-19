«Коммерсантъ» сообщил о росте цен на техосмотр авто на 57% с начала года

Сейчас результаты подсчетов опубликовали власти 45 регионов. Минимальная стоимость ТО составляет 913 руб., она будет установлена в Орловской, Тульской и Новосибирской областях и др. При этом в некоторых регионах, в том числе Орловской и Омской областях, где сейчас минимальная стоимость ТО составляет около 300 руб., цены выросли в 3 и 2,4 раза соответственно. В Москве ТО обойдется в 913 руб., в Санкт-Петербурге — 1544 руб., это самая высокая предельная цена среди 45 регионов, уточняет «Коммерсантъ».