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«Коммерсантъ» сообщил о росте цен на техосмотр авто на 57% с начала года

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С января стоимость техосмотра легковых автомобилей может вырасти в среднем на 57%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные подсчеты на основании опубликованных регионами данных.

Сейчас результаты подсчетов опубликовали власти 45 регионов. Минимальная стоимость ТО составляет 913 руб., она будет установлена в Орловской, Тульской и Новосибирской областях и др. При этом в некоторых регионах, в том числе Орловской и Омской областях, где сейчас минимальная стоимость ТО составляет около 300 руб., цены выросли в 3 и 2,4 раза соответственно. В Москве ТО обойдется в 913 руб., в Санкт-Петербурге — 1544 руб., это самая высокая предельная цена среди 45 регионов, уточняет «Коммерсантъ».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее решила, что власти регионов должны до 20 декабря установить предельную цену на ТО. Соответствующий приказ вступил в силу в октябре. Решение повысить предельную цену на услуги ТО было связано с устаревшей моделью расчета, которая была принята в 2012 г. Участники рынка утверждали, что прежние тарифы не позволяли получать прибыль.

Предполагается, что со следующего года ценообразование будет обновляться регулярно. Власти региона будут запрашивать у операторов ТО сведения о расходах, чтобы рассчитать тарифы на следующий год. В частности, будут учитываться расходы на фонд оплаты труда и ремонт оборудования. Если власти получат данные менее чем от 50% операторов, индексация тарифов будет произведена по величине инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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