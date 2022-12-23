Автостраховщики сообщили о подорожании запчастей в среднем на 27,7%

Уточняется, что наибольший скачок цен произошел в июне, после чего они начали стабилизироваться и снижаться. При этом после 19 октября страховщики отметили, что на некоторые детали, которые не дорожали до тех пор, стали расти цены. Это может быть связано с тем, что складские запасы заканчиваются, в то время как параллельный импорт для этих деталей все еще не налажен. В частности, за этот период сильнее всего подорожали фары для Nissan Murano, цены на которые выросли на 197,74% — с 49 021 руб. в октябре до 145 956 руб. в декабре.