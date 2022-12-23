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Автостраховщики сообщили о подорожании запчастей в среднем на 27,7%

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Автомобильные запчасти в среднем выросли в цене на 27,7% в период с 19 марта по 18 декабря. Об этом сообщил портал Autonews со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

Рост цен на запчасти для некоторых автомобильных брендов, которые ушли из России или приостановили работу в стране, составил 50-60%. На детали кузова (двери, капот, бамперы, оптика и др.) рост цен достигал 70%. Это связано с тем, что, как правило, детали кузова необходимо заказывать у производителя, однако их поставку через параллельный импорт наладить не так просто, пишет Autonews

При этом меньше всего подорожали запчасти для автомобилей отечественного производства. Согласно данным страховщиков, цены на них выросли всего на 10-12%.

Уточняется, что наибольший скачок цен произошел в июне, после чего они начали стабилизироваться и снижаться. При этом после 19 октября страховщики отметили, что на некоторые детали, которые не дорожали до тех пор, стали расти цены. Это может быть связано с тем, что складские запасы заканчиваются, в то время как параллельный импорт для этих деталей все еще не налажен. В частности, за этот период сильнее всего подорожали фары для Nissan Murano, цены на которые выросли на 197,74% — с 49 021 руб. в октябре до 145 956 руб. в декабре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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