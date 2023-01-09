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На основном участке трассы М-11 повысили тарифы

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На основном участке трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург повысили тарифы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные оператора ООО «Объединенные системы сбора платы».

Уточняется, что с 9 января стоимость проезда для держателей транспондера на участке Москва — Зеленоград выросла с 400 до 460 руб., до «Шереметьево-2» — с 340 до 385 руб., до Солнечногорска — с 650 до 750 руб. 

Без транспондера М-11 стоимость проезда по этим участкам составит 500 руб., 410 руб. и 900 руб. соответственно. В среднем она увеличилась на 50-100 руб., отметили в операторе.

Помимо этого, вырастет стоимость фиксированного ежемесячного платежа при совершении поездок с использованием транспондера М-11 с 50 до 100 руб. для физлиц и со 100 до 150 руб. для юрлиц. Отмечается, что это повышение произошло впервые с 2015 г. При этом, как и прежде, плата будет взиматься только при проезде через М-11 хотя бы раз в месяц. Если в течение календарного месяца поездок не было, деньги списываться не будут.  

Трасса М-11 «Нева» была построена в 2014 г. Она имеет протяженность 684 км и позволяет доехать из Москвы до Санкт-Петербурга в обход всех населенных пунктов. Дорога проходит через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных