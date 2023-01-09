На основном участке трассы М-11 повысили тарифы

Помимо этого, вырастет стоимость фиксированного ежемесячного платежа при совершении поездок с использованием транспондера М-11 с 50 до 100 руб. для физлиц и со 100 до 150 руб. для юрлиц. Отмечается, что это повышение произошло впервые с 2015 г. При этом, как и прежде, плата будет взиматься только при проезде через М-11 хотя бы раз в месяц. Если в течение календарного месяца поездок не было, деньги списываться не будут.