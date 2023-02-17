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«Коммерсантъ» узнал о бесплатном проезде для электрокаров по платным дорогам

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Правительство приняло решение с 1 марта запустить эксперимент с бесплатным проездом по платным трассам для владельцев электромобилей. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Уточняется, что действие эксперимента продлится до конца 2023 г., оно распространится пока только на федеральные трассы. В частности, владельцы электрокаров смогут свободно проезжать по М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, а также по участку М-11 15-58 км (оператор – «Северо-западная концессионная компания») и обходу Одинцово (оператор – «Новое качество дорог»).

Чтобы получить такую возможность, водителям необходимо купить за 3000-3500 руб. или арендовать у «Автодора» бесконтактный транспондер. Если он уже есть, необходимо только прийти в офис поддержки ООО «Автодор — Платные дороги» и предоставить документы, которые подтверждают установку только электрического двигателя.

По словам заместителя председателя правления «Автодора» Константина Макиева, если владелец транспондера, привязанного к электромобилю, попробует использовать его на другом транспортном средстве, то с него спишут полную стоимость проезда. Сам же транспондер будет отключен от акции без возможности повторного подключения. 

Если эксперимент будет признан удачным, Минэкономики, Минтранс и Минфин подготовят поправки к закону «Об автомобильных дорогах», согласно которым владельцы электромобилей смогут ездить по всем платным дорогам бесплатно.

Эта мера позволит простимулировать интерес россиян к покупке электротранспорта, считает гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин. Однако, по словам главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, эта мера не создаст дополнительного спроса на электромобили, поскольку разница в цене между транспортом с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и электрической установкой превышает 20-30%. «А при нынешних ценах с учетом пока еще неразвитой зарядной инфраструктуры покупка электрокара для обычного автомобилиста нецелесообразна», – считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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