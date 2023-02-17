«Коммерсантъ» узнал о бесплатном проезде для электрокаров по платным дорогам

Эта мера позволит простимулировать интерес россиян к покупке электротранспорта, считает гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин. Однако, по словам главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, эта мера не создаст дополнительного спроса на электромобили, поскольку разница в цене между транспортом с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и электрической установкой превышает 20-30%. «А при нынешних ценах с учетом пока еще неразвитой зарядной инфраструктуры покупка электрокара для обычного автомобилиста нецелесообразна», – считает он.