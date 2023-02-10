Выпуск электрокаров в России опередит темпы установки быстрых зарядных станций

В 2022 г. в России было установлено 439 быстрых электрозарядных станций (ЭЗС), отметил Белоусов, слова которого приводятся в релизе Минпромторга. Мощность такой станции – 150 кВт, что позволяет зарядить средний электромобиль на 80% примерно за полчаса. Мощность медленных ЭЗС – 44 кВт, время зарядки электрокара до 40% составляет не менее 2 часов. В 2023 г., по словам замминистра энергетики Павла Сорокина (его также цитирует Минпромторг), должно быть введено в эксплуатацию уже 872 быстрые ЭЗС в 39 регионах.