Выпуск электрокаров в России опередит темпы установки быстрых зарядных станций

Выпуск электрокаров в России опередит темпы установки быстрых зарядных станцийНо развитие сегмента должно скорректировать этот дисбаланс
Производство электромобилей в России в 2023 г. будет расти более чем в 2 раза быстрее, чем планировало правительство, а установка быстрых зарядных станций, наоборот, отставать от этих планов. Это следует из данных, приведенных чиновниками на стратегической сессии по электротранспорту у первого вице-премьера Андрея Белоусова 8 февраля 2023 г.
В 2022 г. в России было установлено 439 быстрых электрозарядных станций (ЭЗС), отметил Белоусов, слова которого приводятся в релизе Минпромторга. Мощность такой станции – 150 кВт, что позволяет зарядить средний электромобиль на 80% примерно за полчаса. Мощность медленных ЭЗС – 44 кВт, время зарядки электрокара до 40% составляет не менее 2 часов. В 2023 г., по словам замминистра энергетики Павла Сорокина (его также цитирует Минпромторг), должно быть введено в эксплуатацию уже 872 быстрые ЭЗС в 39 регионах.