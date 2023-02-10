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Выпуск электрокаров в России опередит темпы установки быстрых зарядных станций

Но развитие сегмента должно скорректировать этот дисбаланс
Денис Ильюшенков
По оценке Минпромторга, в 2022 г. в России было произведено порядка 2000 электрокаров. В основном это китайские машины Dongfeng, которые выпускаются под брендом Evolute / Максим Стулов / Ведомости

Производство электромобилей в России в 2023 г. будет расти более чем в 2 раза быстрее, чем планировало правительство, а установка быстрых зарядных станций, наоборот, отставать от этих планов. Это следует из данных, приведенных чиновниками на стратегической сессии по электротранспорту у первого вице-премьера Андрея Белоусова 8 февраля 2023 г.

В 2022 г. в России было установлено 439 быстрых электрозарядных станций (ЭЗС), отметил Белоусов, слова которого приводятся в релизе Минпромторга. Мощность такой станции – 150 кВт, что позволяет зарядить средний электромобиль на 80% примерно за полчаса. Мощность медленных ЭЗС – 44 кВт, время зарядки электрокара до 40% составляет не менее 2 часов. В 2023 г., по словам замминистра энергетики Павла Сорокина (его также цитирует Минпромторг), должно быть введено в эксплуатацию уже 872 быстрые ЭЗС в 39 регионах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных