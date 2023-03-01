В России с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением
С 1 марта в России выступили в силу новые правила проезда по перекресткам с круговым движением. Постановление с изменениями правительство утвердило еще в октябре 2022 г.
Теперь при въезде на перекресток с круговым движением со второстепенной дороги водитель должен уступить тем, кто уже движется по кругу. В случае въезда с главной дороги водитель имеет преимущество. Согласно новым правилам, его должны пропустить те, кто едет по кругу.
Если же пересекаются равнозначные улицы, то уступать должны автомобилисты, въезжающие на перекресток.
Согласно предыдущей редакции правил дорожного движения (ПДД), водитель, начинающий движение по перекрестку с круговым движением, должен был пропустить находящиеся на нем машины. Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин на пресс-конференции ТАСС пояснил, что изменения в ПДД были внесены для исключения неоднозначности толкования формулировки.