В России с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

Теперь при въезде на перекресток с круговым движением со второстепенной дороги водитель должен уступить тем, кто уже движется по кругу. В случае въезда с главной дороги водитель имеет преимущество. Согласно новым правилам, его должны пропустить те, кто едет по кругу.