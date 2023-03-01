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В России с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

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С 1 марта в России выступили в силу новые правила проезда по перекресткам с круговым движением. Постановление с изменениями правительство утвердило еще в октябре 2022 г.

Теперь при въезде на перекресток с круговым движением со второстепенной дороги водитель должен уступить тем, кто уже движется по кругу. В случае въезда с главной дороги водитель имеет преимущество. Согласно новым правилам, его должны пропустить те, кто едет по кругу. 

Если же пересекаются равнозначные улицы, то уступать должны автомобилисты, въезжающие на перекресток.

Согласно предыдущей редакции правил дорожного движения (ПДД), водитель, начинающий движение по перекрестку с круговым движением, должен был пропустить находящиеся на нем машины. Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин на пресс-конференции ТАСС пояснил, что изменения в ПДД были внесены для исключения неоднозначности толкования формулировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных