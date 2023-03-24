Медведев назвал стоимость «Москвича» в 3,5 млн рублей «высоковатой»
Цена нового «Москвича» в 3,5 млн руб. «выглядит высоковатой». Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время беседы с российскими СМИ и пользователями «ВКонтакте».
«Насчет «Москвича». Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой. У меня есть, правда, «Волга» и «Победа», они на хорошем ходу, они конца 1950-х – начала 1960-х гг., ну и, естественно, есть еще государственная машина. Поживем – увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично», – сказал он.
По словам Медведева, нет ничего плохого в сотрудничестве с Китаем для развития массового сегмента авторынка. Он напомнил, что недавно ездил в Китай и смог лично убедиться в успехах местного автопрома.
Сборка автомобилей «Москвич» началась в Москве на бывшем заводе Renault 23 ноября 2022 г. Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4. В конце декабря первые «Москвичи» поступили в дилерские центры. Тогда сообщалось, что стоимость нового «Москвича» будет начинаться от 1,97 млн руб., а электрокара – от 3,5 млн руб.