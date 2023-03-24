Медведев назвал стоимость «Москвича» в 3,5 млн рублей «высоковатой»

«Насчет «Москвича». Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой. У меня есть, правда, «Волга» и «Победа», они на хорошем ходу, они конца 1950-х – начала 1960-х гг., ну и, естественно, есть еще государственная машина. Поживем – увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично», – сказал он.