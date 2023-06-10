Белорусский производитель шин может начать комплектовать Lada с 2024 года
С 2024 г. белорусская компания «Белшина» может начать комплектовать российские автомобили Lada шинами собственного производства, сообщила «РИА Новости» директор по маркетингу компании Ольга Дубинчук.
«У нас есть договоренность с "АвтоВАЗ" на комплектацию в следующем году, мы будем заявляться, чтобы комплектовать Lada в следующем году, какие-то ориентировочные модели уже были на "Белшине". Мы обсуждаем это сейчас, чтобы это было уже в следующем году, они не против и сказали заявляться», - заявила она (цитата по «Прайму»).
Дубинчук добавила, что сейчас в планах «Белшина» разработка премиального сегмента шин – с более высокими характеристиками и выше по стоимости.
Ранее пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что продажи Lada Vesta NG (нового поколения) стартуют 9 июня. Начальная цена автомобиля в кузове седан и в комплектации Comfort с двигателем мощностью 90 л. с. составит 1,239 млн руб. Та же комплектация, но с более мощным мотором на 106 л. с. будет продаваться за 1,338 млн руб. Комплектация предполагает АБС, две подушки безопасности, светодиодную оптику, регулируемый по высоте и вылету руль, кнопку запуска двигателя, электростеклоподъемники, кондиционер и другие опции.
В начале июня генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что отечественный автоконцерн продал в мае текущего года 23 904 автомобиля, что в четыре раза больше результатов мая 2022 г. При этом в месячном выражении продажи сократились на 13%.