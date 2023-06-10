Белорусский производитель шин может начать комплектовать Lada с 2024 года

«У нас есть договоренность с "АвтоВАЗ" на комплектацию в следующем году, мы будем заявляться, чтобы комплектовать Lada в следующем году, какие-то ориентировочные модели уже были на "Белшине". Мы обсуждаем это сейчас, чтобы это было уже в следующем году, они не против и сказали заявляться», - заявила она (цитата по «Прайму»).