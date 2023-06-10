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Белорусский производитель шин может начать комплектовать Lada с 2024 года

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С 2024 г. белорусская компания «Белшина» может начать комплектовать российские автомобили Lada шинами собственного производства, сообщила «РИА Новости» директор по маркетингу компании Ольга Дубинчук.

«У нас есть договоренность с "АвтоВАЗ" на комплектацию в следующем году, мы будем заявляться, чтобы комплектовать Lada в следующем году, какие-то ориентировочные модели уже были на "Белшине". Мы обсуждаем это сейчас, чтобы это было уже в следующем году, они не против и сказали заявляться», - заявила она (цитата по «Прайму»).

Дубинчук добавила, что сейчас в планах «Белшина» разработка премиального сегмента шин – с более высокими характеристиками и выше по стоимости.

Ранее пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что продажи Lada Vesta NG (нового поколения) стартуют 9 июня. Начальная цена автомобиля в кузове седан и в комплектации Comfort с двигателем мощностью 90 л. с. составит 1,239 млн руб. Та же комплектация, но с более мощным мотором на 106 л. с. будет продаваться за 1,338 млн руб. Комплектация предполагает АБС, две подушки безопасности, светодиодную оптику, регулируемый по высоте и вылету руль, кнопку запуска двигателя, электростеклоподъемники, кондиционер и другие опции.

В начале июня генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что отечественный автоконцерн продал в мае текущего года 23 904 автомобиля, что в четыре раза больше результатов мая 2022 г. При этом в месячном выражении продажи сократились на 13%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных