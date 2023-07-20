Почти 80 000 автомобилей Lada отозваны из-за отсутствия блока «ЭРА-Глонасс»

По его словам, Lada Vesta приходит к дилерам без тревожной кнопки «ЭРА-Глонасс» и рамок систем мультимедиа. Также он назвал недочеты по Lada Niva Travel. По его мнению, этой марке требуется замена топливного шланга и переустановка переднего бампера с последующей перекраской.