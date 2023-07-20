Почти 80 000 автомобилей Lada отозваны из-за отсутствия блока «ЭРА-Глонасс»
Как уточняет ведомство, отзыву подлежат 79 548 автомобилей Lada Granta, Legend, Travel 2022-2023 гг. реализации. Причиной отзыва транспортных средств названо отсутствие блока управления системой «ЭРА-Глонасс», которая необходима для ручного вызова экстренных оперативных служб.
Компания намерена дооснастить автомобили соответствующими устройствами. Об этом она сообщила на своем сайте, подчеркнув, что все работы в рамках данной кампании бесплатны для владельцев.
Ранее президент ассоциации «Российские автодилеры» рассказал «Ведомостям», что с начала поставок обновленной Lada Vesta в конце мая 2023 г. «АвтоВАЗ» передает дилерам некомплектные автомобили.
По его словам, Lada Vesta приходит к дилерам без тревожной кнопки «ЭРА-Глонасс» и рамок систем мультимедиа. Также он назвал недочеты по Lada Niva Travel. По его мнению, этой марке требуется замена топливного шланга и переустановка переднего бампера с последующей перекраской.