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Авто

Почти 80 000 автомобилей Lada отозваны из-за отсутствия блока «ЭРА-Глонасс»

Ведомости

Росстандарт сообщил о добровольном отзыве автомобилей марки Lada производства «АвтоВАЗ».

Как уточняет ведомство, отзыву подлежат 79 548 автомобилей Lada Granta, Legend, Travel 2022-2023 гг. реализации. Причиной отзыва транспортных средств названо отсутствие блока управления системой «ЭРА-Глонасс», которая необходима для ручного вызова экстренных оперативных служб.

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Компания намерена дооснастить автомобили соответствующими устройствами. Об этом она сообщила на своем сайте, подчеркнув, что все работы в рамках данной кампании бесплатны для владельцев.  

Ранее президент ассоциации «Российские автодилеры» рассказал «Ведомостям», что с начала поставок обновленной Lada Vesta в конце мая 2023 г. «АвтоВАЗ» передает дилерам некомплектные автомобили.

По его словам, Lada Vesta приходит к дилерам без тревожной кнопки «ЭРА-Глонасс» и рамок систем мультимедиа. Также он назвал недочеты по Lada Niva Travel. По его мнению, этой марке требуется замена топливного шланга и переустановка переднего бампера с последующей перекраской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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